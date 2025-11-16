Brązowy medal drużyny Polaków na mistrzostwach świata!

Inne

Drużyna Polaków zdobyła w Kairze brązowy medal strzeleckich mistrzostw świata w konkurencji 300 m karabin 50 strzałów leżąc. Wygrali Czesi, a drugie miejsce zajęli Szwajcarzy.

Strzelec sportowy celuje z karabinu, nosząc niebieską czapkę i słuchawki ochronne.
fot. PAP
Tomasz Bartnik zdobył kolejny medal w Kairze

Polacy w składzie: Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz i Andrzej Burda wywalczyli 1780 punktów. Do srebra zabrakło im zaledwie czterech punktów. Czesi zdobyli złoto z dorobkiem 1787 pkt.

 

To kolejny medal Bartnika w Kairze. W sobotę 35-letni warszawianin został mistrzem świata w karabinie na 300 m z trzech postaw i zdobył brąz w tej samej konkurencji drużynowo z Maciejem Kowalewiczem i Wiktorem Sajdakiem.

 

Bartnik był już mistrzem globu w 2018, kiedy w południowokoreańskim Changwon triumfował w strzelaniu z karabinu dowolnego w trzech postawach na 50 m.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPOZOSTAŁE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Waldemar Pyra: Uważam, że rower to najpiękniejsze lekarstwo w życiu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 