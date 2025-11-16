Brązowy medal drużyny Polaków na mistrzostwach świata!
Drużyna Polaków zdobyła w Kairze brązowy medal strzeleckich mistrzostw świata w konkurencji 300 m karabin 50 strzałów leżąc. Wygrali Czesi, a drugie miejsce zajęli Szwajcarzy.
Tomasz Bartnik zdobył kolejny medal w Kairze
Polacy w składzie: Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz i Andrzej Burda wywalczyli 1780 punktów. Do srebra zabrakło im zaledwie czterech punktów. Czesi zdobyli złoto z dorobkiem 1787 pkt.
To kolejny medal Bartnika w Kairze. W sobotę 35-letni warszawianin został mistrzem świata w karabinie na 300 m z trzech postaw i zdobył brąz w tej samej konkurencji drużynowo z Maciejem Kowalewiczem i Wiktorem Sajdakiem.
Bartnik był już mistrzem globu w 2018, kiedy w południowokoreańskim Changwon triumfował w strzelaniu z karabinu dowolnego w trzech postawach na 50 m.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Waldemar Pyra: Uważam, że rower to najpiękniejsze lekarstwo w życiu