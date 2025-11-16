Zdecydowane zwycięstwo siatkarzy Skry! Rywale bezradni we własnej hali

Premierowa partia od początku toczyła się przy przewadze zespołu bełchatowskiego (4:8). Goście dobrze przyjmowali, byli skuteczniejsi w ataku i choć nie ustrzegli się błędów, mieli inicjatywę na przestrzeni tego seta (12:15, 14:19). Ostatni punkt wywalczył bezpośrednio z pola serwisowego Daniel Chitigoi (19:25).

Zobacz także: Zagraniczni siatkarze w PlusLidze. Które kraje dały najwięcej zawodników w historii?

Siatkarze Skry przeważali również w pierwszych akcjach drugiej partii (4:6). Gospodarze odrobili straty (8:8), a w środkowej części seta uzyskali nawet dwa oczka zaliczki (15:13). Wówczas jednak poszła kluczowa dla losów tej części meczu seria ośmiu akcji wygranych przez bełchatowian, zwieńczona asem Grzegorza Łomacza (15:21). Końcówka pod kontrolą gości, a wynik na 20:25 ustalił Daniel Chitigoi, atakując po bloku rywali.

Początek trzeciego seta przyniósł wyrównaną rywalizację obu zespołów (10:10). Później Skra odskoczyła na trzy oczka, po asie Daniela Chitigoi było 11:14. Gospodarze jeszcze złapali kontakt, ale w odpowiedzi poszła kolejna w tym meczu punktowa seria, która wyjaśniła sytuację - od stanu 15:17 do 15:25. Zagrywał Antoine Pothron, który zakończył ten mecz dwoma asami serwisowymi (15:25).

InPost ChKS Chełm – PGE GiEK Skra Bełchatów 0:3 (19:25, 20:25, 15:25)

ChKS: Amirhossein Esfandiar, Mariusz Marcyniak, Remigiusz Kapica, Łukasz Łapszyński, Rune Fasteland, Jay Blankenau – Daniel Ostaszewski (libero) oraz Kazuma Sonae (libero), Łukasz Swodczyk, Tomasz Piotrowski, Jędrzej Goss, Grzegorz Jacznik. Trener: Krzysztof Andrzejewski.

Skra: Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Arkadiusz Żakieta, Daniel Chitigoi – Maksym Kędzierski (libero) oraz Kamil Szymendera, Kajetan Kubicki, Bartosz Krzysiek. Trener: Krzysztof Stelmach.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI