Co za mecz młodej Polki! Oddała rywalce tylko trzy gemy

Łukasz OstrowskiTenis

Linda Klimovicova pokonała Elenę Ruxandrę Berteę 6:2, 6:1 w inauguracyjnym meczu konfrontacji Polska - Rumunia w turnieju kwalifikacyjnym grupy B Pucharu Billie Jean King, rozgrywanym w Gorzowie Wielkopolskim. Biało-Czerwone objęły prowadzenie 1:0.

Tenisistka w stroju sportowym odbija piłkę rakietą podczas meczu.
fot: PAP
Linda Klimovicova

Od samego początku tenisistki prezentowały naprawdę dobry poziom. Obie weszły w spotkanie agresywnie, pilnowały własnego podania i skutecznie uniemożliwiały przeciwniczce zbudowanie przewagi przy swoim serwisie. Dopiero w szóstym gemie Polka wykorzystała serię niewymuszonych błędów rywalki i zanotowała przełamanie. W dalszej fazie seta było widać narastające zmęczenie u obu zawodniczek, jednak to Klimovicova potwierdziła swoją przewagę doświadczenia na wyższym poziomie rozgrywkowym. Set zakończył się wynikiem 6:2, po tym jak Polka ponownie odebrała serwis Rumunce i tym razem wygrała gema "do zera".

 

ZOBACZ TAKŻE: Tabela grupy Polski w Billie Jean King Cup. Które miejsce zajmują polskie tenisistki?

 

Druga odsłona przebiegała już pod wyraźne dyktando reprezentantki Polski. 21-latka w pierwszych trzech gemach straciła zaledwie jeden punkt, szybko przełamała przeciwniczkę i objęła prowadzenie 3:0. Następne dwa gemy również padły łupem Klimovicovej, która ponownie odebrała serwis Rumunce i nie oddała jej ani jednej piłki. Bertea zdołała zapisać na swoim koncie tylko szóstego gema przy własnym podaniu, jednak w kolejnej partii Polka postawiła kropkę nad "i", zamykając przy tym spotkanie wynikiem 6:1 w drugim secie.

 

W drugim starciu, które przesądziło o losach całej konfrontacji, Iga Świątek pokonała Gabrielę Lee 6:2, 6:0. Triumf wiceliderki rankingu WTA zapewnił reprezentacji Polski zwycięstwo nad Rumunią oraz awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Zgodnie z regulaminem imprezy, niezależnie od rezultatów starć singlowych, rozegrany zostanie mecz deblowy - na korcie zobaczymy pary Katarzyna Kawa/Martyna Kubka oraz Mara Gae/Monica Niculescu.

 

Starcia polskich tenisistek w Billie Jean King Cup można oglądać na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

 

Zobacz także

 

Linda Klimovicova (Polska, 146. WTA) - Elena Ruxandra Bertea (Rumunia, 319. WTA) 6:2, 6:1.

Przejdź na Polsatsport.pl
BILLIE JEAN KING CUPBILLIE JEAN KING CUP 2025BILLIE JEAN KING CUP GORZÓW WIELKOPOLSKIELENA RUXANDRA BERTEALINDA KLIMOVICOVAPOLSKAPUCHAR BILLIE JEAN KINGPUCHAR BILLIE JEAN KING 2025PUCHAR BILLIE JEAN KING GORZÓW WIELKOPOLSKIRUMUNIATENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Alexander Zverev - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 