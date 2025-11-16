Co za mecz młodej Polki! Oddała rywalce tylko trzy gemy

Od samego początku tenisistki prezentowały naprawdę dobry poziom. Obie weszły w spotkanie agresywnie, pilnowały własnego podania i skutecznie uniemożliwiały przeciwniczce zbudowanie przewagi przy swoim serwisie. Dopiero w szóstym gemie Polka wykorzystała serię niewymuszonych błędów rywalki i zanotowała przełamanie. W dalszej fazie seta było widać narastające zmęczenie u obu zawodniczek, jednak to Klimovicova potwierdziła swoją przewagę doświadczenia na wyższym poziomie rozgrywkowym. Set zakończył się wynikiem 6:2, po tym jak Polka ponownie odebrała serwis Rumunce i tym razem wygrała gema "do zera".

Druga odsłona przebiegała już pod wyraźne dyktando reprezentantki Polski. 21-latka w pierwszych trzech gemach straciła zaledwie jeden punkt, szybko przełamała przeciwniczkę i objęła prowadzenie 3:0. Następne dwa gemy również padły łupem Klimovicovej, która ponownie odebrała serwis Rumunce i nie oddała jej ani jednej piłki. Bertea zdołała zapisać na swoim koncie tylko szóstego gema przy własnym podaniu, jednak w kolejnej partii Polka postawiła kropkę nad "i", zamykając przy tym spotkanie wynikiem 6:1 w drugim secie.

W drugim starciu, które przesądziło o losach całej konfrontacji, Iga Świątek pokonała Gabrielę Lee 6:2, 6:0. Triumf wiceliderki rankingu WTA zapewnił reprezentacji Polski zwycięstwo nad Rumunią oraz awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego Pucharu Billie Jean King. Zgodnie z regulaminem imprezy, niezależnie od rezultatów starć singlowych, rozegrany zostanie mecz deblowy - na korcie zobaczymy pary Katarzyna Kawa/Martyna Kubka oraz Mara Gae/Monica Niculescu.

Linda Klimovicova (Polska, 146. WTA) - Elena Ruxandra Bertea (Rumunia, 319. WTA) 6:2, 6:1.