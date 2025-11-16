Co za mecz w Warszawie! Kolejna reprezentacja pewna udziału w barażach MŚ

Sportowcy z Ukrainy z powodu wojny nie mogą występować w roli gospodarzy w swoim kraju. Piłkarska reprezentacja wiele razy grała w Polsce - w obecnych eliminacjach już we Wrocławiu i Krakowie.

Tym razem Ukraińcy wystąpili na stadionie Legii. Do zajęcia drugiego miejsca potrzebowali zwycięstwa nad Islandią, która przed tą kolejką miała identyczny dorobek punktowy, ale lepszy bramkowy.

Kibice długo nie oglądali goli, jednak w końcówce spotkania podopieczni Serhija Rebrowa zaliczyli dwa trafienia. W 83. minucie bramkę zdobył Ołeksandr Zubkow, a w 90+3. Wynik ustalił Ołeksij Huculjak.

Już wcześniej bezpośredni awans na mundial z tej grupy zapewniła sobie Francja, która na zakończenie eliminacji pokonała na wyjeździe Azerbejdżan 3:1.

"Trójkolorowi" zgromadzili 16 punktów, Ukraina 10, Islandia 7, a ostatni Azerbejdżan - zaledwie jeden.

PAP