Co za mecz w Warszawie! Kolejna reprezentacja pewna udziału w barażach MŚ

Piłka nożna

Piłkarska reprezentacja Ukrainy pokonała Islandię 2:0 w meczu eliminacji mistrzostw świata w Warszawie, strzelając oba gole w końcówce spotkania. Dzięki temu wyprzedziła w tabeli swojego niedzielnego rywala, zajęła drugie miejsce w grupie D i zagra w marcowych barażach o awans na mundial.

Dwóch piłkarzy w akcji podczas meczu piłki nożnej, jeden w żółtej koszulce z numerem 7, drugi w niebieskiej koszulce.
fot: PAP
Valeriy Bondar (po lewej, Ukraina) oraz Sverrir Ingason (po prawej, Islandia)

Sportowcy z Ukrainy z powodu wojny nie mogą występować w roli gospodarzy w swoim kraju. Piłkarska reprezentacja wiele razy grała w Polsce - w obecnych eliminacjach już we Wrocławiu i Krakowie.

 

Tym razem Ukraińcy wystąpili na stadionie Legii. Do zajęcia drugiego miejsca potrzebowali zwycięstwa nad Islandią, która przed tą kolejką miała identyczny dorobek punktowy, ale lepszy bramkowy.

 

ZOBACZ TAKŻE: Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

 

Kibice długo nie oglądali goli, jednak w końcówce spotkania podopieczni Serhija Rebrowa zaliczyli dwa trafienia. W 83. minucie bramkę zdobył Ołeksandr Zubkow, a w 90+3. Wynik ustalił Ołeksij Huculjak.

 

Już wcześniej bezpośredni awans na mundial z tej grupy zapewniła sobie Francja, która na zakończenie eliminacji pokonała na wyjeździe Azerbejdżan 3:1.

 

"Trójkolorowi" zgromadzili 16 punktów, Ukraina 10, Islandia 7, a ostatni Azerbejdżan - zaledwie jeden.

 

Zobacz także

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
ELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATAELIMINACJE MISTRZOSTW ŚWIATA 2026EL MŚ 2026ISLANDIAMISTRZOSTWA ŚWIATAMISTRZOSTWA ŚWIATA 2026MŚ 2026PIŁKA NOŻNAUKRAINA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szwajcaria - Szwecja. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 