Co za wpadka! Awans reprezentacji Polski na MŚ utrudniony?

Białorusini byli blisko pokonania Duńczyków w meczu 5. kolejki eliminacji mistrzostw świata. Nasi sąsiedzi prowadzili 2:1, jednak remis ekipie ze Skandynawii w 79. minucie dał Gustav Isaksen. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2.

Dania skomplikowała sobie tym samym sprawę bezpośredniego awansu na przyszłoroczny mundial. Przed ostatnią serią gier podopieczni Briana Riemera mają jeden punkt przewagi nad Szkotami, którzy również zaliczyli wpadkę, ulegając 2:3 Grekom.

O przepustkę na turniej w Ameryce Północnej Dania i Szkocja powalczą na jednym boisku. Reprezentacje zmierzą się we wtorek 18 listopada na Hampden Park w Glasgow.

Starcie to ma ogromne znaczenie dla Polaków. Jeśli Szkoci ograją Danię, ta spadnie na drugą pozycję w tabeli i o bilet na mistrzostwa świata zagra w barażach. Wtedy Skandynawowie zajmą miejsce Biało-Czerwonych w pierwszym koszyku, a kadra Jana Urbana spadnie do drugiego.

Transmisja meczu Szkocja - Dania we wtorek 18 listopada w Polsacie Sport Premium 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:35.