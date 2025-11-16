Dał Bogdance historyczne mistrzostwo. Teraz stanie przeciwko niej

Poprzedni sezon był dla Bogdanki LUK Lublin historyczny. Zespół z województwa lubelskiego rok temu ściągnął do siebie między innymi Wilfredo Leona, zgłaszając swoje aspiracje do walki o najwyższe cele.

Kampania 2024/25 przerosła jednak w Lublinie wszelkie oczekiwania. Siatkarze Bogdanki brylowali zarówno na naszych parkietach, jak i tych międzynarodowych. Sięgnęli po pierwsze dla klubu mistrzostwo Polski oraz okazali się najlepsi w Pucharze Challenge.

Architektem tych sukcesów był Massimo Botti. Włoch trafił do Lublina w 2023 i już wtedy było widać, że z tej mąki może być chleb, gdy zajął z zespołem piąte miejsce w PlusLidze. Minął rok i szkoleniowiec umieścił w gablocie Bogdanki dwa znaczące puchary.

Przed tym sezonem sytuacja zmieniła się. Botti po historycznych dokonaniach z Bogdanką opuścił ekipę, ale pozostał w Polsce. Przejął stery spragnionej tytułów Asseco Resovii Rzeszów. Ostatnie trofea z krajowego podwórka trafiły bowiem na Podpromie w 2015, kiedy "Sovia" została mistrzem kraju i triumfowała w Pucharze Polski.

Teraz Botti ponownie przybędzie do hali "Globus". Już w niedzielę w hicie 6. kolejki PlusLigi piąta w tabeli Bogdanka LUK Lublin zmierzy się trzecią Asseco Resovią Rzeszów. Obie drużyny w tej kampanii ponownie rywalizują o najwyższe cele, a ich bezpośrednie starcie zapowiada się elektryzująco.

Transmisja meczu Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów w niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:45. Przedmeczowe studio o 14:30.