Dogrywka Cafe Futbol - 16.11. Kliknij i oglądaj!

Piłka nożna

Po części telewizyjnej tradycyjnie zapraszamy na Dogrywkę Cafe Futbol do internetu. Początek około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.

Logo programu Cafe Futbol z piłką nożną w kubku.
fot. Polsat Sport
Dogrywka Cafe Futbol

Program prowadzi Bożydar Iwanow, a jego gościem jest Bogusław Kaczmarek, trener, w przeszłości między innymi asystent selekcjonera reprezentacji Polski Leo Beenhakkera. W studiu zasiedli również nasi stali eksperci Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.

 

Początek Dogrywki Cafe Futbol około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
DOGRYWKA CAFE FUTBOLINNEPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Słowacja - Irlandia Północna. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 