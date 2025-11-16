Dogrywka Cafe Futbol - 16.11. Kliknij i oglądaj!
Po części telewizyjnej tradycyjnie zapraszamy na Dogrywkę Cafe Futbol do internetu. Początek około godziny 12:20. Transmisja na Polsatsport.pl.
Dogrywka Cafe Futbol
Program prowadzi Bożydar Iwanow, a jego gościem jest Bogusław Kaczmarek, trener, w przeszłości między innymi asystent selekcjonera reprezentacji Polski Leo Beenhakkera. W studiu zasiedli również nasi stali eksperci Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Roman Kołtoń.
