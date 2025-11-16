Dominacja w walce wieczoru na gali UFC! Pas mistrzowski ma nowego właściciela
W walce wieczoru gali UFC 322 naprzeciwko siebie stanęli Jack Della Maddalena (18-3) i Islam Makhachev (28-1). Po pięciu jednostronnych rundach drugi z wymienionych zawodników przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę dzięki jednogłośnej decyzji sędziów. To oznacza, że zdobył pas mistrzowski już w drugiej kategorii wagowej.
Pojedynek, który odbył się w nocy z soboty na niedzielę w Madison Square Garden był wyjątkowy dla obu zawodników. Jack Della Maddalena po raz pierwszy bronił mistrzowskiego pasa w dywizji półśredniej, natomiast Makhachev debiutował w tej wadze po tym, jak postanowił przenieść do niej z kategorii lekkiej, którą wcześniej zdominował.
Już od początku pojedynku zawodnik z Dagestanu rozdawał karty. Pierwsze trzy rundy walki wyglądały bliźniaczo podobnie. Po chwili rywalizacji w stójce Makhachev obalał przeciwnika i zaczynał swoją dominację w parterze. Maddalena kilka razy próbował wyrwać się z mocnego uścisku przeciwnika, jednak bezskutecznie.
Rundy mistrzowskie zbytnio nie zmieniły obrazu pojedynku. Ponownie to Makhachev stawiał warunki w klatce. W czwartej i piątej rundzie 34-latek poczuł się jeszcze pewniej i kilka razy był blisko poddania oponenta. Ostatecznie o wyniku starcia musieli zadecydować sędziowie punktowi, którzy jednogłośnie wskazali na Dagestańczyka (50-45, 50-45, 50-45).
Tym samym Makhachev sięgnął po pas mistrzowski w drugiej kategorii wagowej - wcześniej był najlepszy w kategorii lekkiej. To również jego 16. zwycięstwo z rzędu. W załączonym materiale wideo można zobaczyć skrót całej walki.
