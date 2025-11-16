Eliminacje MŚ 2026: Azerbejdżan - Francja. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Azerbejdżan - Francja to jeden z niedzielnych meczów w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu na Polsatsport.pl.

Eliminacje mistrzostw świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Reprezentacjom zostały ostatnie spotkania do rozegrania. Oznacza to, że zbliża się czas rozstrzygnięć.

 

ZOBACZ TAKŻE: Co za wpadka! Awans reprezentacji Polski na MŚ utrudniony?

 

Wkrótce poznamy zespoły, które wywalczą bezpośredni awans na mundial, te, które będą musiały szukać swojej szansy w barażach, oraz drużyny, dla których marzenia o wyjeździe na mistrzostwa świata zakończą się przedwcześnie.

 

Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca, a finał zostanie rozegrany 19 lipca. Przyszłoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w Kanadzie, Meksyku i USA.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Azerbejdżan - Francja od godz. 18:00 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
AZERBEJDŻANELIMINACJE MŚ 2026FRANCJAMŚ 2026PIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 