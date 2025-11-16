Fatalne wieści dla reprezentanta Polski! Nie zagra w hicie

Już w 13. minucie piątkowego meczu eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią Sebastian Szymański był zmuszony zejść z murawy. Reprezentant Polski doznał kontuzji, a zastąpił go Bartosz Kapustka.

Pomocnik Fenerbahce nie będzie dostępny dla selekcjonera Jana Urbana w poniedziałkowym starciu z Maltą. W sobotę bowiem wyjechał ze zgrupowania kadry.

Teraz więcej szczegółów na temat urazu Szymańskiego przekazał serwis sabah.com.tr. Według niego przerwa 26-latka potrwa około ponad miesiąca. To oznacza, że Polak opuści również ważne mecze swoje klubu.

Trener Fenerbahce - Włoch Domenico Tedesco - nie będzie mógł skorzystać z jego usług między innymi w hicie ligi tureckiej - derbowym starciu z Galatasaray (1.12). Ponadto Szymański nie wystąpi w dwóch potyczkach Ligi Konferencji: z węgierskim Ferencvarosem (27.11) i norweskim Brann (11.12).

