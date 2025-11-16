Finał ATP Finals: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Relacja na żywo
Hiszpan Carlos Alcaraz będzie przeciwnikiem Włocha Jannika Sinnera w finale turnieju ATP Finals w Turynie. Lider światowego rankingu tenisistów pewnie pokonał w półfinale Kanadyjczyka Felixa Augiera-Aliassime'a 6:2, 6:4. Relacja live i wynik na żywo finału Alcaraz - Sinner na Polsatsport.pl.
Wcześniej broniący tytułu Sinner wygrał z Australijczykiem Alexem de Minaurem 7:5, 6:2.
Finał ATP Finals: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz. Gdzie obejrzeć?
Niedzielny pojedynek w Turynie będzie 16. starciem dwóch obecnie najlepszych tenisistów świata. Bilans jest korzystny dla Alcaraza, który wygrał 10 meczów, w tym dwa ostatnie - w finale US Open w Nowym Jorku oraz w finale Masters 1000 w Cincinnati.
Obaj świetnie spisują się w Turynie. Alcaraz przegrał tylko jednego seta - w meczu grupowym z Amerykaninem Taylorem Fritzem, a Sinner nie oddał rywalom ani jednej partii.
W sobotę reprezentant gospodarzy przedłużył do 30 serię wygranych meczów w hali na kortach twardych, swojej ulubionej nawierzchni, i poprawił osiągnięcie Szwajcara Rogera Federera z lat 2010-12. Rekord 47 kolejnych zwycięstw należy do Amerykanina Johna McEnroe, który ustanowił go w latach 1978-87.
Relacja live i wynik na żywo finału Alcaraz - Sinner na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.