Finał ATP Finals: Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Relacja na żywo

Wcześniej broniący tytułu Sinner wygrał z Australijczykiem Alexem de Minaurem 7:5, 6:2.

Finał ATP Finals: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz. Gdzie obejrzeć?

Niedzielny pojedynek w Turynie będzie 16. starciem dwóch obecnie najlepszych tenisistów świata. Bilans jest korzystny dla Alcaraza, który wygrał 10 meczów, w tym dwa ostatnie - w finale US Open w Nowym Jorku oraz w finale Masters 1000 w Cincinnati.

Obaj świetnie spisują się w Turynie. Alcaraz przegrał tylko jednego seta - w meczu grupowym z Amerykaninem Taylorem Fritzem, a Sinner nie oddał rywalom ani jednej partii.

W sobotę reprezentant gospodarzy przedłużył do 30 serię wygranych meczów w hali na kortach twardych, swojej ulubionej nawierzchni, i poprawił osiągnięcie Szwajcara Rogera Federera z lat 2010-12. Rekord 47 kolejnych zwycięstw należy do Amerykanina Johna McEnroe, który ustanowił go w latach 1978-87.

Relacja live i wynik na żywo finału Alcaraz - Sinner na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18.00.

BS, PAP