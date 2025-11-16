Finał ATP Finals. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakTenis

Harri Heliovaara/Henry Patten - Joe Salisbury/Neal Skupski to finał turnieju ATP Finals w Turynie. Relacja live i wynik na żywo meczu Harri Heliovaara/Henry Patten - Joe Salisbury/Neal Skupski na Polsatsport.pl.

Czas na decydujące rozstrzygnięcie w turnieju ATP Finals w Turynie. W deblowej rywalizacji naprzeciwko siebie stają pary rozstawione z "2" i "5", odpowiednio Harri Heliovaara/Henry Patten oraz Joe Salisbury/Neal Skupski.

 

Oba duety mierzyły się już ze sobą w tegorocznej edycji imprezy we Włoszech. W fazie grupowej po zaciętym i emocjonującym starciu lepsi okazali się niżej notowani Brytyjczycy, którzy triumfowali 7:6(7), 3:6, 10:7.

 

Tylko jeden z całej czwórki tenisistów miał już okazję podnosić trofeum za wiktorię w ATP Finals. Mowa o Salisburym, który zwyciężył te zmagania w 2022 i 2023. Brytyjczyk grał wtedy u boku Amerykanina Rajeeva Rama.

 

