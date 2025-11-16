Hiszpańskie media pod wrażeniem Pajor! Pobije rekord El Clasico?

Kataloński "Sport" przypomina, że Pajor rozegrała 57 meczów w barwach "Dumy Katalonii", w których zdobyła już 52 bramki. Do tego lada moment może stać się najlepszą strzelczynią w historii El Clasico. Na koncie posiada bowiem dziewięć trafień, a pierwsze miejsce pod tym względem zajmuje Alexia z dziesięcioma golami.

Polka jest również współliderką klasyfikacji strzelczyń w La Liga. Zdobyła już osiem bramek, tyle samo, co jej klubowa koleżanka Claudia Pina.

ZOBACZ TAKŻE: Popis polskiej gwiazdy Barcelony! 4:0 w El Clasico

"Ewa Pajor gra tak, jakby pole karne było jej naturalnym środowiskiem, w którym wszystko nabiera sensu. W meczu z Realem polska napastniczka ponownie pokazała, dlaczego Barca od lat ją poszukiwała. Jej występ i wyróżnienie MVP potwierdza, że jest jedną z najlepszych napastniczek świata" - pisze "Sport", który poświęca naszej zawodniczce mnóstwo uwagi.

"Pajor wraca i zdobywa. To nie jest tylko szczęście" - brzmi tytuł artykułu. W nim czytamy również, że 29-latka ponownie zaprezentowała niezawodny instynkt i sprawiła, że Barcelona znowu jest piekielnie groźna.

"Blaugrana" zmierza pewnie po mistrzostwo kraju, będąc liderem tabeli z siedmioma punktami przewagi nad drugim Realem Madryt.

Polsat Sport