Jan Urban przyznał wprost. Chodzi o mecz z Maltą

Trener reprezentacji Polski Jan Urban zapowiedział przed poniedziałkowym meczem na wyjeździe z Maltą na zakończenie grupy G eliminacji mistrzostw świata, że na pewno dokona zmian w składzie. - Powodem są kontuzje, kartki, ale też chęć sprawdzenia piłkarzy pukających do kadry - dodał.

Jerzy Brzęczek, trener reprezentacji Polski, siedzi przy stole podczas konferencji prasowej.
fot. PAP
Jan Urban podczas konferencji prasowej przed meczem z Maltą

Biało-czerwoni, zajmujący drugie miejsce w tabeli, po piątkowym remisie 1:1 z Holandią w Warszawie praktycznie mogą się szykować do gry w marcowych barażach, ponieważ wyprzedzenie prowadzących w tabeli „Pomarańczowych” jest w zasadzie nierealne.

 

- Będą zmiany w składzie na jutrzejszy mecz. One wynikają z różnych względów. Czasami z żółtych kartek, innym razem z kontuzji. A czasem ktoś puka do reprezentacji i czeka na swoją szansę, więc chcemy mu ją dać - zapowiedział Urban podczas niedzielnej konferencji prasowej na Malcie.

 

Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących konkretnych nazwisk.

 

Początek poniedziałkowego spotkania w Ta’ Qali o godz. 20.45.

BS, PAP
JAN URBAN MŚ 2026 PIŁKA NOŻNA REPREZENTACJA
