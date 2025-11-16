Jan Urban przyznał wprost. Chodzi o mecz z Maltą

Biało-czerwoni, zajmujący drugie miejsce w tabeli, po piątkowym remisie 1:1 z Holandią w Warszawie praktycznie mogą się szykować do gry w marcowych barażach, ponieważ wyprzedzenie prowadzących w tabeli „Pomarańczowych” jest w zasadzie nierealne.

- Będą zmiany w składzie na jutrzejszy mecz. One wynikają z różnych względów. Czasami z żółtych kartek, innym razem z kontuzji. A czasem ktoś puka do reprezentacji i czeka na swoją szansę, więc chcemy mu ją dać - zapowiedział Urban podczas niedzielnej konferencji prasowej na Malcie.

Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących konkretnych nazwisk.

Początek poniedziałkowego spotkania w Ta’ Qali o godz. 20.45.

BS, PAP