MotoGP Awards 2025. Gala na koniec sezonu. Transmisja TV i stream online

Czas na galę podsumowującą sezon, czyli MotoGP Awards 2025. Transmisja na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.

Już o 18.30 rozpoczynamy transmisję z gali wręczenia nagród za sezon 2025. Na scenie zobaczymy najszybszych zawodników tego roku.

 

Podsumowanie całego sezonu w wyścigach motocyklowych odbędzie się podczas gali MotoGP Awards.

 

Transmisja z gali od godz. 18.30 w Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.

