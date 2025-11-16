MotoGP Awards 2025. Gala na koniec sezonu. Transmisja TV i stream online
Czas na galę podsumowującą sezon, czyli MotoGP Awards 2025. Transmisja na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go.
Już o 18.30 rozpoczynamy transmisję z gali wręczenia nagród za sezon 2025. Na scenie zobaczymy najszybszych zawodników tego roku.
Podsumowanie całego sezonu w wyścigach motocyklowych odbędzie się podczas gali MotoGP Awards.
Transmisja z gali od godz. 18.30 w Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.
