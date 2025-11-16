Nie żyje znany piłkarz. Tragedia w trakcie meczu

Do tragedii doszło w trakcie meczu weteranów rozgrywanym w Łucku. Piłkarz w pewnym momencie osunął się na ziemię. Okazało się, że doznał zawału serca. Mimo pomocy medycznej jego życia nie udało się uratować.

Ukrainiec większość kariery spędził w swojej ojczyźnie. Był piłkarzem m.in Szachtar Pawłohrad, Dnipro Dniepropetrowsk, CSKA Kijów, Krywbas Krzywy Róg i Karpaty Lwów. Ostatni z tych zespołów pożegnał 55-latka w mediach społecznościowych.

"Wczoraj, w 55 roku życia, przestało bić serce byłego piłkarza "Karpatu" Andriya Polunina. W 1998 roku Polunin dołączył do Karpat, spędził 14 meczów w zielono-białej koszulce (...). Wieczna pamięć o Andriju Poluninie, szczere kondolencje dla jego rodziny i przyjaciół" - napisano na Facebooku klubu.

Połunin w 1992 roku został drugim najlepszym piłkarzem Ukrainy. Miał również epizod w reprezentacji. Wystąpił w dziewięciu meczach i zdobył jedną bramkę. Karierę zakończył w 2004 roku. Pozostał jednak przy futbolu - był trenerem, a później dyrektorem sportowym.

KP, Polsat Sport