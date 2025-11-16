Piąte zwycięstwo Arki. Górnik bez szans

Przyjezdni na początku meczu skupili się na grze blisko kosza, a po zagraniach Lovella Cabbila i Taurasa Jogeli prowadzili nawet dziewięcioma punktami. Dopiero później Courtney Ramey oraz Jarosław Zyskowski rozruszali ofensywę gdynian. Ostatecznie jednak m. in. dzięki zagraniu Ike’a Smitha po 10 minutach było 14:20. W drugą kwartę AMW Arka weszła ze zdecydowanie większą energią. Kolejne zagrania Rameya dawały już remis! Mike Okauru i Jakub Garbacz szybko dawali przewagę gospodarzom. Teraz to oni przejęli kontrolę nad meczem. Po trójce Smitha wałbrzyszanie mimo tego zbliżali się na dwa punkty. Ostatecznie po rzucie Rameya pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:37.

ZOBACZ TAKŻE: Derby dla Anwilu. Prawie 200 punktów w meczu

Po przerwie dzięki trójce Kamila Łączyńskiego różnica na korzyść zespołu trenera Mantasa Cesnauskisa wzrosła nawet do 10 punktów. Podobne trafienia Barreta Bensona i Kacpra Marchewki pozwoliły Górnikowi Zamek Książ na nawiązanie jeszcze rywalizacji. Aktywny następnie był jednak Jarosław Zyskowski, a dzięki akcji Einarasa Tubutisa po 30 minutach było 64:54. Kolejne zagrania Zyskowskiego w czwartej kwarcie oznaczały nawet 15 punktów przewagi. Ekipa trenera Andrzeja Adamka miała teraz spore problemy z powrotem do gry. Już do końca nie była w stanie złapał odpowiedniego rytmu w ofensywie. Po zagraniach Luke’a Barretta różnica wzrosła do 19 punktów. Ostatecznie AMW Arka zwyciężyła 85:69.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Courtney Ramey z 20 punktami, 4 zbiórkami i 5 asystami. Elijah Pemberton rzucił 14 punktów dla gości.

AMW Arka Gdynia - Górnik Zamek Książ Wałbrzych 85:69 (14:20, 27:17, 23:17, 21:15)

AMW Arka Gdynia: Courtney Ramey 20, Jarosław Zyskowski 18, Mike Okauru 10, Einaras Tubutis 10, Luke Barrett 10, Jakub Garbacz 8, Kamil Łączyński 5, Kresimir Ljubicic 4, Adam Hrycaniuk 0, Mateusz Orłowski 0, Filip Kowalczyk 0

Górnik Zamek Książ Wałbrzych: Elijah Pemberton 14, Ike Smith 13, Dariusz Wyka 11, Barret Benson 9, Tauras Jogela 8, Lovell Cabbil 6, Kacper Marchewka 5, Grzegorz Kulka 2, Adam Łapeta 1, Avery Anderson III 0, Maciej Puchalski 0

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo... Skrót meczu w załączonym materiale wideo.

KN, PLK