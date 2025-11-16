Pierwsza porażka siatkarzy Perugii w sezonie! Rywale lepsi w tie-breaku

Goście byli minimalnie lepsi w premierowej odsłonie (23:25), ale w drugiej pewnie wygrali siatkarze Perugii. (25:17). Później oglądaliśmy powtórkę - 23:25 w trzecim secie i mocna odpowiedź gospodarzy w czwartym (25:16).

Zobacz także: Tego nie dokonał nikt przed nim! Semeniuk jest jedynym w historii

Zwycięzcę tego starcia wyłonił więc tie-break. Przy zmianie stron minimalną zaliczkę mieli goście (7:8), którzy później powiększyli ją, gdy popis w polu serwisowym dał Darlan Souza (9:12). Drużyna z Werony utrzymała przewagę do końca, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Marco Vitelli (12:15).

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (23), Kamil Semeniuk (12) – Perugia; Darlan Souza (24), Noumory Keita (21) – Verona. Semeniuk miał 9/25 = 36% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok; 54% pozytywnego przyjęcia.

Sir Susa Scai Perugia zakończyła serię ligowych zwycięstw na sześciu meczach. Jest liderem tabeli rozgrywek SuperLega z dorobkiem 17 punktów.

Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona 2:3 (23:25, 25:17, 23:25, 25:16, 12:15)

Perugia: Kamil Semeniuk, Roberto Russo, Wassim Ben Tara, Yuki Ishikawa, Agustin Loser, Simone Giannelli – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Oleh Plotnytskyi, Sebastian Sole. Trener: Angelo Lorenzetti.

Verona: Marco Vitelli, Micah Christenson, Noumory Keita, Lorenzo Cortesia, Darlan Souza, Rok Mozic – Francesco D'Amico (libero) oraz Uros Planinsic, Francesco Sani, Lukas Glatz, Pietro Bonisoli. Trener: Fabio Soli.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA

Polsat Sport