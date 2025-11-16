Asseco Resovia to jedyna niepokonana drużyna w tym sezonie PlusLigi. Zespół z Podkarpacia wygrał cztery mecze - w tym ostatni z PGE Projektem Warszawa 3:0. Co ciekawe, już trzy statuetki MVP zdobył w obecnych rozgrywkach Artur Szalpuk.

ZOBACZ TAKŻE: Koncert gry w Częstochowie! Pewne zwycięstwo Indykpolu AZS-u Olsztyn

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin mają po ostatnim meczu nieco mniej powodów do zadowolenia. Po tie-breaku przegrali bowiem z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2:3. Wcześniej ulegli PGE GiEK Skrze Bełchatów 1:3.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport