PlusLiga: Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin kontra Asseco Resovia Rzeszów to spotkanie szóstej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl.

Asseco Resovia to jedyna niepokonana drużyna w tym sezonie PlusLigi. Zespół z Podkarpacia wygrał cztery mecze - w tym ostatni z PGE Projektem Warszawa 3:0. Co ciekawe, już trzy statuetki MVP zdobył w obecnych rozgrywkach Artur Szalpuk.

 

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin mają po ostatnim meczu nieco mniej powodów do zadowolenia. Po tie-breaku przegrali bowiem z Aluronem CMC Wartą Zawiercie 2:3. Wcześniej ulegli PGE GiEK Skrze Bełchatów 1:3. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

KP, Polsat Sport
PLUSLIGASIATKÓWKA

