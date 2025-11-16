Bełchatowianie mają za sobą bardzo udany początek sezonu. Wygrali trzy z czterech spotkań, zdobywając przy tym dziewięć punktów do ligowej tabeli. W ostatnim meczu Skra w czterech setach triumfowała nad ekipą mistrzów Polski - Bogdanką LUK Lublin.

Ekipa z Chełma ma odwrotny bilans zwycięstw i porażek. W drugiej kolejce beniaminek okazał się lepszy od Cuprum Stilon Gorzów, z którym wygrał po tie-breaku. O swoim ostatnim meczu siatkarze ze wschodu Polski będą jednak chcieli zapomnieć. Gładko ulegli w nim Aluronowi CMC Warcie Zawiercie (0:3).

Relacja live i wynik na żywo InPost ChKS Chełm - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

KP, Polsat Sport