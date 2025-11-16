PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 6. kolejki (WIDEO)

W spotkaniu otwierającym szóstą kolejkę ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała we własnej hali Barkom-Każany Lwów 3:2. W kolejnym sobotnim meczu siatkarze Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa gładko przegrali z Indykpolem AZS Olsztyn 0:3. Aluron CMC Warta Zawiercie niespodziewanie uległa JSW Jastrzębskiemu Węglowi 2:3.

Zobacz także: PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 5. kolejki (WIDEO)

W niedzielę rozegrano hitowe starcie Bogdanka LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów. Mistrzowie Polski wygrali dwa pierwsze sety, goście zdołali jednak odwrócić losy tego spotkania. Dla siatkarzy Bogdanki to trzecia porażka z rzędu, a rzeszowianie pozostają jedyną niepokonaną drużyną w lidze.

Większych emocji nie było w konfrontacji InPost ChKS Chełm - PGE GiEK Skra Bełchatów. Ekipa beniaminka wyraźnie uległa rywalom 0:3.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze wystartowało czternaście klubów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych drużyn w tabeli wywalczy awans do play-off. Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 6. kolejki PlusLigi:

2025-11-15: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Barkom-Każany Lwów 3:2 (25:19, 21:25, 25:15, 23:25, 15:6)

2025-11-15: Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa – Indykpol AZS Olsztyn 0:3 (16:25, 19:25, 22:25)

2025-11-15: Aluron CMC Warta Zawiercie – JSW Jastrzębski Węgiel 2:3 (16:25, 26:24, 25:19, 23:25, 11:15)

2025-11-16: Bogdanka LUK Lublin – Asseco Resovia Rzeszów 2:3 (25:20, 25:19, 23:25, 22:25, 13:15)

2025-11-16: InPost ChKS Chełm – PGE GiEK Skra Bełchatów 0:3 (19:25, 20:25, 15:25)

2025-11-16: PGE Projekt Warszawa – Energa Trefl Gdańsk

2025-11-17: Cuprum Stilon Gorzów – Ślepsk Malow Suwałki (poniedziałek, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 2).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport