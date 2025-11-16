Polacy sędziami meczów eliminacji mistrzostw świata! To ważne spotkania dla kadry Jana Urbana

Marciniak poprowadzi wtorkowy mecz w Glasgow. Sędziami liniowymi będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, natomiast arbitrem technicznym będzie Paweł Raczkowski. W VAR sędziować będą Tomasz Kwiatkowski i jego asystent Daniel Stefański.

Spotkanie Białorusi z Grecją zostanie rozegrane we wtorek na neutralnym terenie w Zalaegerszeg na Węgrzech. Poprowadzi je Sylwestrzak, a na liniach pomagać mu będą Paweł Sokolnicki i Adam Karasewicz. Sędzią technicznym został Patryk Gryckiewicz, a na sędziego VAR wybrano Piotra Lasyka i asystenta Pawła Malca.

Wtorkowe mecze grupy C mają znaczenie dla koszyka Polaków przed losowaniem marcowych baraży o udział w mistrzostwach świata. Biało-czerwoni na jedną kolejkę przed zakończeniem eliminacji nie mają praktycznie szans na pierwsze miejsce w grupie G, premiowane awansem do MŚ, i czeka ich jeszcze gra w barażach.

Podopieczni trenera Jana Urbana w poniedziałek zmierzą się na wyjeździe z Maltą w swoim ostatnim spotkaniu eliminacji.

PAP