Polska - Rumunia. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Polska - Rumunia w BJKC Cup?

Tenis

Polska - Rumunia to spotkanie w ramach turnieju barażowego grupy B Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim. Kto wygrał mecz Polska - Rumunia? Jaki był wynik meczu Polska - Rumunia?

Tenisistka z Polski, Iga Świątek, podczas serwisu na korcie.
fot. PAP
Iga Świątek

Czas na ostatni dzień turnieju barażowego grupy B Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim. W niedzielę mierzą się ze sobą reprezentacje Polski i Rumunii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek oblegana po Pucharze Billie Jean King! Tłumy kibiców prosiły o autograf (WIDEO)

 

To właśnie między tymi dwoma drużynami rozstrzyga się sprawa awansu do przyszłorocznych kwalifikacji do finałów całych rozgrywek. Obie kadry pokonały bowiem wcześniej 3:0 Nową Zelandię.

 

W składzie Polek nie brakuje mocnych nazwisk. Na czele naszego zespołu stoi oczywiście Iga Świątek. Oprócz sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej, powołanie przyjęły Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka.

 

Rumunki do Gorzowa Wielkopolskiego przyjechały mocno osłabione. W ich szeregach brakuje bowiem sześciu czołowych zawodniczek. Mowa o Jaqueline Cristian, Soranie Cirstei, Elenie-Gabrieli Ruse, Irinie-Camelii Begu, Ance Todoni i Miriam Bulgaru.

 

Ekipę z Bałkanów reprezentują natomiast Gabriela Lee, Elena Ruxandra Bertea, Mara Gae oraz Monica Niculescu.

Polska - Rumunia. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Polska - Rumunia poznamy po zakończeniu rywalizacji. O tym, kto wygrał mecz Polska - Rumunia, poinformujemy tuż po ostatniej piłce.

 

Transmisja meczu Polska - Rumunia w ramach Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BILLIE JEAN KING CUPBILLIE JEAN KING CUP GORZÓW WIELKOPOLSKIBJKCBJKC GORZÓW WIELKOPOLSKIELENA RUXANDRA BERTEAGABRIELA LEEIGA ŚWIĄTEKKATARZYNA KAWALINDA KLIMOVICOVAMARA GAEMARTYNA KUBKAMONICA NICULESCUPOLSKAPUCHAR BILLIE JEAN KINGPUCHAR BILLIE JEAN KING GORZÓW WIELKOPOLSKIREPREZENTACJA POLSKIRUMUNIATENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Elyse Tse. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 