Polska - Rumunia. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Polska - Rumunia w BJKC Cup?

Czas na ostatni dzień turnieju barażowego grupy B Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim. W niedzielę mierzą się ze sobą reprezentacje Polski i Rumunii.

To właśnie między tymi dwoma drużynami rozstrzyga się sprawa awansu do przyszłorocznych kwalifikacji do finałów całych rozgrywek. Obie kadry pokonały bowiem wcześniej 3:0 Nową Zelandię.

W składzie Polek nie brakuje mocnych nazwisk. Na czele naszego zespołu stoi oczywiście Iga Świątek. Oprócz sześciokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej, powołanie przyjęły Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova i Martyna Kubka.

Rumunki do Gorzowa Wielkopolskiego przyjechały mocno osłabione. W ich szeregach brakuje bowiem sześciu czołowych zawodniczek. Mowa o Jaqueline Cristian, Soranie Cirstei, Elenie-Gabrieli Ruse, Irinie-Camelii Begu, Ance Todoni i Miriam Bulgaru.

Ekipę z Bałkanów reprezentują natomiast Gabriela Lee, Elena Ruxandra Bertea, Mara Gae oraz Monica Niculescu.

Polska - Rumunia. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Transmisja meczu Polska - Rumunia w ramach Pucharu Billie Jean King w Gorzowie Wielkopolskim na sportowych antenach Polsatu i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport