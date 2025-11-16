Najwięcej emocji w pierwszym secie! Siatkarze Projektu wrócili na zwycięską ścieżkę

W pierwszych akcjach meczu minimalną przewagę uzyskali gospodarze (5:3), ale siatkarze Trefla odrobili straty (9:9). Projekt odbudował przewagę (12:9), ale gdańszczanie znów dogonili rywali (15:16). Losy wyrównanego seta rozstrzygnęły się w końcówce. Błąd rywali w ataku dał Projektowi piłkę setową (24:23), ale po chwili Tobias Brand doprowadził do gry na przewagi. Miała ona bardzo zacięty przebieg. Więcej szans na skończenie seta mieli gospodarze, którzy w końcu dopięli swego. W decydującej akcji Bartosz Bednorz zaatakował po dloni rywala (33:31).

Wygrana w takich okolicznościach wyraźnie uskrzydliła drużynę z Warszawy, która od początku drugiego seta nadawała ton wydarzeniom na parkiecie. Gospodarze szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę (10:5), przetrwali krótki zryw gdańszczan (11:9) i później spokojnie zmierzali po wygraną. Po asie Linusa Webera prowadzili 17:11, później 21:13. Siatkarze Projektu grali skuteczniej w ataku i popełniali mniej błędów. Kevin Tillie wywalczył piłkę setową (24:16), rywale obronili się w trzech akcjach, ale ponownie skutecznie zaatakował Tillie (25:19).

Na początku trzeciego seta poszła punktowa seria Projektu (6:2). Gospodarze utrzymywali przewagę (14:10), ale w środkowej części seta goście zerwali się do walki i złapali kontakt (16:15). Stołeczna ekipa szybko odbudowała punkowy dystans (21:16). Trefl nie rezygnował, gospodarze utrzymali jednak przewagę. Przestrzelona zagrywka rywali dała Projektowi piłkę meczową, a po chwili Jakub Kochanowski wyjaśnił sytuację mocnym serwisem (25:22).

Skrót meczu Projekt - Trefl:



Najwięcej punktów: Bartosz Bednorz (16), Jakub Kochanowski (11), Jurii Semeniuk (11), Kevin Tillie (11) – Projekt; Tobias Brand (13), Piotr Orczyk (11), Aliaksei Nasevich (10) – Trefl. Gospodarze skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali blokiem (8–4) i popełnili mniej błędów własnych. MVP: Kevin Tillie (10/17 = 59% skuteczności w ataku + 1 blok; 60% pozytywnego przyjęcia).

PGE Projekt Warszawa – Energa Trefl Gdańsk 3:0 (33:31, 25:19, 25:22)

Projekt: Jurii Semeniuk, Jan Firlej, Bartosz Bednorz, Jakub Kochanowski, Linus Weber, Kevin Tillie – Damian Wojtaszek (libero) oraz Michał Kozłowski, Bartosz Gomułka, Bartosz Firszt. Trener: Tommi Tiilikainen.

Trefl: Tobias Brand, Paweł Pietraszko, Aliaksei Nasevich, Piotr Orczyk, Moustapha M'Baye, Joe Worsley – Voitto Koykka (libero) oraz Rafał Sobański, Damian Schulz, Damian Kogut, Przemysław Stępień. Trener: Mariusz Sordyl.

