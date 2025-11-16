Przekonujące zwycięstwo w meczu na dole ligowej tabeli

Koszykówka

W spotkaniu między drużynami, które obecnie są w dolnych rejonach tabeli ORLEN Basket Ligi wygrywa Tauron GTK! Gliwiczanie pokonali Miasto Szkła Krosno 98:75.

Koszykarze podczas meczu Tauron GTK Gliwice - Miasto Szkła Krosno
Fot. Polsat Sport
Koszykarze TAURON GTK Gliwice wygrali z Miastem Szkła Krosno w meczu na dole ligowej tabeli

Spotkanie na początku toczyło się pod dyktando gości, którzy po trafieniach Maurice’a Watsona i Leemeta Bocklera mieli pięć punktów przewagi. Gliwiczanie odpowiedzieli na to serią 8:0 - dzięki zagraniom Michaela Oguine'a wychodzili na prowadzenie! Sytuację starał się zmieniać Tre Jackson, ale po 10 minutach było 19:17.

 

Terrell Brown Soares dawał ekipie Miasta Szkła małą przewagę na początku drugiej kwarty, ale tylko na chwilę. Gospodarze zareagowali na to kolejną serią 8:0 i ponownie odskakiwali dzięki zagraniom Oguine'a. Później Bockler najpierw doprowadzał do remisu, a po chwili dawał nawet prowadzenie. Ostatecznie jednak pierwsza połowa po trafieniu Rashuna Davisa zakończyła się wynikiem 45:43.

 

Po przerwie przewaga zespołu trenera Borisa Balibrei szybko urosła do dziewięciu punktów po zagraniach Jarreda Godfreya i Michaela Oguine’a. Teraz krośnianie mieli sporo problemów, aby nawiązać rywalizację. Po akcji 2+1 Rashuna Davisa gospodarze prowadzili już nawet 12 punktami. Straty zmniejszał jednak jeszcze Tre Jackson, a po 30 minutach było tylko 68:63.

 

W kolejnej części gry gliwiczanie ponownie szybko odskakiwali. Bardzo dobrze prezentowali się Godfrey i Bender, a po kontrze wykończonej przez Oguine'a różnica wzrosła aż do 17 punktów. Tego zespół trenera Edmundsa Valeiki nie był już w stanie odrobić. Ostatecznie Tauron GTK wygrało 98:75.

 

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Rashun Davis z 27 punktami, 4 zbiórkami i 3 asystami. Leemet Bockler zdobył dla gości 23 punkty i 5 zbiórek.

 

 

ORLEN Basket Liga - 8. kolejka
Tauron GTK Gliwice - Miasto Szkła Krosno 98:75 (19:17, 26:26, 23:20, 30:12)

 

Tauron GTK: Rashun Davis 27, Michael Oguine 21, Jarred Godfrey 16, Maciej Bender 14, Dominik Grudziński 7, Aleksander Busz 4, Michał Jodłowski 4, Andy Cleaves 3, Kacper Gordon 2;

 

Miasto Szkła: Leemet Bockler 23, Charles Jackson III 22, Maurice Watson 15, Terrell Brown-Soares 9, Ivica Radic 4, Jarrett Hensley 2, Jan Góreńczyk 0, Michał Jankowski 0, Hubert Łałak 0, Jan Wójcik 0.

PLK.PL
