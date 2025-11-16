Rekord Polski! Świetny start Polaków

Dzięki temu Polacy awansowali do dywizji A. Wyścig wygrała reprezentacja Niemiec.

Do tej pory rekord Polski należał do Zbigniewa Bródki, Konrada Niedźwiedzkiego i Jana Szymańskiego - 3.41,16 również w Salt Lake City w grudniu 2017 roku.

Natomiast Polki, w składzie Natalia Jabrzyk, Natalia Czerwonka i Zofia Braun, zajęły trzecie miejsce i nie zdołały wywalczyć awansu do dywizji A.

