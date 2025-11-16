Rekord Polski! Świetny start Polaków

Zimowe

Władimir Semirunnij, Szymon Palka i Marcin Bachanek zajęli drugie miejsce w biegu drużynowym w dywizji B podczas Pucharu Świata w Salt Lake City. Biało-Czerwoni czasem 3.40,52 poprawili rekord Polski.

Łyżwiarz szybki w białym, czarnym i czerwonym stroju trzyma gogle w dłoni.
fot. PAP
Władimir Semirunnij

Dzięki temu Polacy awansowali do dywizji A. Wyścig wygrała reprezentacja Niemiec.

 

Do tej pory rekord Polski należał do Zbigniewa Bródki, Konrada Niedźwiedzkiego i Jana Szymańskiego - 3.41,16 również w Salt Lake City w grudniu 2017 roku.

 

Natomiast Polki, w składzie Natalia Jabrzyk, Natalia Czerwonka i Zofia Braun, zajęły trzecie miejsce i nie zdołały wywalczyć awansu do dywizji A.

BS, Polsat Sport
ŁYŻWIARSTWO SZYBKIEZIMOWE
