Rekord Polski! Świetny start Polaków
Władimir Semirunnij, Szymon Palka i Marcin Bachanek zajęli drugie miejsce w biegu drużynowym w dywizji B podczas Pucharu Świata w Salt Lake City. Biało-Czerwoni czasem 3.40,52 poprawili rekord Polski.
Władimir Semirunnij
Dzięki temu Polacy awansowali do dywizji A. Wyścig wygrała reprezentacja Niemiec.
Do tej pory rekord Polski należał do Zbigniewa Bródki, Konrada Niedźwiedzkiego i Jana Szymańskiego - 3.41,16 również w Salt Lake City w grudniu 2017 roku.
Natomiast Polki, w składzie Natalia Jabrzyk, Natalia Czerwonka i Zofia Braun, zajęły trzecie miejsce i nie zdołały wywalczyć awansu do dywizji A.
