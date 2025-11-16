Rekord życiowy Polki!

Martyna Baran była najlepsza z reprezentantek Polski, jeśli chodzi o występy Polek podczas Pucharu Świata w Salt Lake City w łyżwiarstwie szybkim. Baran pobiła swój rekord życiowy - 37,26, co dało jej siódme miejsce.

Jedną lokatę niżej uplasowała się Andżelika Wójcik, natomiast Kaja Ziomek-Nogal była 18.

 

W Salt Lake City triumfowała reprezentantka Holandii Femne Kok, pobijając rekord świata - 36,09.

 

Wcześniej Władimir Semirunnij, Szymon Palka i Marcin Bachanek zajęli drugie miejsce w biegu drużynowym w dywizji B podczas Pucharu Świata w Salt Lake City. Biało-Czerwoni czasem 3.40,52 poprawili rekord Polski.

