Rekord życiowy Polki!
Martyna Baran była najlepsza z reprezentantek Polski, jeśli chodzi o występy Polek podczas Pucharu Świata w Salt Lake City w łyżwiarstwie szybkim. Baran pobiła swój rekord życiowy - 37,26, co dało jej siódme miejsce.
Martyna Baran
Jedną lokatę niżej uplasowała się Andżelika Wójcik, natomiast Kaja Ziomek-Nogal była 18.
W Salt Lake City triumfowała reprezentantka Holandii Femne Kok, pobijając rekord świata - 36,09.
Wcześniej Władimir Semirunnij, Szymon Palka i Marcin Bachanek zajęli drugie miejsce w biegu drużynowym w dywizji B podczas Pucharu Świata w Salt Lake City. Biało-Czerwoni czasem 3.40,52 poprawili rekord Polski.
