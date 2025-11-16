Skandal z udziałem Janne Ahonena! Legenda skoków w centrum afery

W zeszłą sobotę w Kuusamo odbył się koncert Tima Kotipelto, lidera zespołu Stratovarius. Niestety, artysta w pewnym momencie został zmuszony do przerwanie koncertu.

Wszystko za sprawą pijanego Janne Ahonena, który, zataczając się, wtargnął na scenę i chciał zaśpiewać razem z wokalistą. Były skoczek odmówił zejścia ze sceny, więc musiała interweniować ochrona.

"Ahonen zrujnował koncert. Według naocznego świadka mistrz świata wyglądał na pijanego, śpiewał i zataczał się na scenie, zanim został wyprowadzony przez ochronę" — napisał portal iltalehti.fi.

Po kilku dniach 48-letnia legenda skoków narciarskich w rozmowie z magazynem "Seisce" oficjalnie przeprosiła artystę oraz wszystkich fanów zgromadzonych na koncercie. Dwukrotny mistrz świata przyznał również, że wypił wówczas za dużo alkoholu.

- Przepraszam za swoje zachowanie, jeśli było to obrzydliwą sytuacją dla widzów słuchających i oglądających Timo. Przepraszam Timo Kotipello, zespół i obecną na koncercie publiczność - powiedział.

Ahonen to jedna z największych legend w historii skoków narciarskich. Na koncie posiada triumfy w Pucharze Świata, mistrzostwach świata i Turnieju Czterech Skoczni. W tym ostatnim przypadku czynił to aż pięciokrotnie, co czyni go rekordzistą.

Fin niejednokrotnie przyznawał, że zarówno podczas kariery, jak i po jej zakończeniu, zmagał się z problemami z alkoholem.

KP, Polsat Sport