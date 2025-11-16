Skandal z udziałem Janne Ahonena! Legenda skoków w centrum afery

Zimowe

Do skandalicznej sytuacji z udziałem Janne Ahonena doszło w miniony weekend. Legendarny fiński skoczek wtargnął na scenę podczas koncertu i zakłócił wydarzenie. Kilka minut później musiała interweniować kontrola.

Portret Jana Ahonena w stroju narciarskim, trzymającego nartę
fot. PAP
Janne Ahonen przeprosił za swoje zachowanie na koncercie Timo Kotipelto
  • Janne Ahonen w zeszłą sobotę przerwał koncert fińskiego artysty.
  • Były skoczek narciarski wtargnął na scenę i chciał zaśpiewać z wokalistą.
  • Ahonen odmówił zejścia ze sceny i potrzebna była interwencja ochrony.
  • 48-letnia legenda skoków narciarskich oficjalnie przeprosiła artystę i fanów.
  • Dwukrotny mistrz świata jest rekordzistą Turnieju Czterech Skoczni z pięcioma triumfami.
  • Fin wcześniej otwarcie mówił o swoich problemach z alkoholem.

W zeszłą sobotę w Kuusamo odbył się koncert Tima Kotipelto, lidera zespołu Stratovarius. Niestety, artysta w pewnym momencie został zmuszony do przerwanie koncertu.

 

ZOBACZ TAKŻE: Znamy skład reprezentacji Polski na inaugurację Pucharu Świata. Są niespodzianki

 

Wszystko za sprawą pijanego Janne Ahonena, który, zataczając się, wtargnął na scenę i chciał zaśpiewać razem z wokalistą. Były skoczek odmówił zejścia ze sceny, więc musiała interweniować ochrona. 

 

"Ahonen zrujnował koncert. Według naocznego świadka mistrz świata wyglądał na pijanego, śpiewał i zataczał się na scenie, zanim został wyprowadzony przez ochronę" — napisał portal iltalehti.fi. 

 

Po kilku dniach 48-letnia legenda skoków narciarskich w rozmowie z magazynem "Seisce" oficjalnie przeprosiła artystę oraz wszystkich fanów zgromadzonych na koncercie. Dwukrotny mistrz świata przyznał również, że wypił wówczas za dużo alkoholu.

 

- Przepraszam za swoje zachowanie, jeśli było to obrzydliwą sytuacją dla widzów słuchających i oglądających Timo. Przepraszam Timo Kotipello, zespół i obecną na koncercie publiczność - powiedział.

 

Ahonen to jedna z największych legend w historii skoków narciarskich. Na koncie posiada triumfy w Pucharze Świata, mistrzostwach świata i Turnieju Czterech Skoczni. W tym ostatnim przypadku czynił to aż pięciokrotnie, co czyni go rekordzistą.

 

Fin niejednokrotnie przyznawał, że zarówno podczas kariery, jak i po jej zakończeniu, zmagał się z problemami z alkoholem. 

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNESKOKIZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Szymon Palka: Mam nadzieję, ze moja forma będzie zwyżkować
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 