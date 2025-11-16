SuperLega: Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Sir Susa Scai Perugia kontra Rana Verona to zaległe spotkanie piątej kolejki SuperLegi. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona na Polsatsport.pl.

Patrząc na ligową tabelę, starcie Perugii z Veroną zdaje się być prawdziwym hitem kolejki. Siatkarze prowadzeni przez Angelo Lorenzettiego są liderami tegorocznych rozgrywek. Wygrali wszystkie sześć dotychczasowych spotkań, tracąc po drodze zaledwie sześć setów. W poprzednim spotkaniu drużyna Kamila Semeniuka okazała się lepsza od Cuneo (3:0). 

 

Nieco niżej, bo na trzeciej pozycji, plasują się zawodnicy z Werony. Wygrali oni cztery pierwsze mecze, a pierwszą porażkę ponieśli dopiero ostatnio. Na wyjeździe po trzysetowym spotkaniu musieli uznać wyższość jednego z gigantów - Cucine Lube Civitanova.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Susa Scai Perugia - Rana Verona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.

