Trzydniowa rywalizacja toczy się według formuły „każdy z każdym”, na wynik poszczególnych meczów składają się rezultaty dwóch pojedynków singlowych, od których rozpocznie się każdy mecz, a następnie obowiązkowego debla. W piątek Polska zmierzyła się z Nową Zelandią. W sobotę Nowa Zelandia zagrała z Rumunią, a w niedzielę Polki zmierzą się z Rumunkami.

Billie Jean King Cup. Kiedy mecze reprezentacji Polski? Terminarz i plan transmisji

Polska wygrała swój mecz do zera. Rumunia również pokonała Nową Zelandię wynikiem 3:0. Tym samym niedzielne starcie Polska - Rumunia rozstrzygnie, kto wygra grupowe zmagania.

W tym samym terminie odbywa się w sumie siedem turniejów, których triumfatorki awansują do decydującej fazy eliminacji, zaplanowanej na kwiecień 2026. Pozostałe 14 zespołów z miejsc drugich i trzecich w tabelach zagra na wiosnę w Grupie I BJKC.

W 2024 roku Polki, ze Świątek w składzie, osiągnęły historyczny wynik w Billie Jean King Cup, docierając do półfinału, w którym minimalnie uległy późniejszym triumfatorkom Włoszkom.

Tabela grupy Polski w Billie Jean King Cup. Które miejsce zajmują polskie tenisistki?

mecze zwycięstwa porażki bilans punkty

1. Polska - 1, 1, 0, 3:0, 1

2. Rumunia - 1, 1, 0, 3:0, 1

3. Nowa Zelandia 2, 0, 2, 0:6, 0

