Tabela grupy Polski w Billie Jean King Cup. Które miejsce zajmują polskie tenisistki?

Tenis

Trwają zmagania w Pucharze Billie Jean King. Jak radzą sobie polskie tenisistki, z Igą Świątek na czele? Które miejsce zajmują Polki w swojej grupie?

Trenerzy oglądają mecz tenisowy, siedząc na ławce.
fot. PAP
Trzydniowa rywalizacja toczy się według formuły „każdy z każdym”, na wynik poszczególnych meczów składają się rezultaty dwóch pojedynków singlowych, od których rozpocznie się każdy mecz, a następnie obowiązkowego debla. W piątek Polska zmierzyła się z Nową Zelandią. W sobotę Nowa Zelandia zagrała z Rumunią, a w niedzielę Polki zmierzą się z Rumunkami.

 

Billie Jean King Cup. Kiedy mecze reprezentacji Polski? Terminarz i plan transmisji

 

Polska wygrała swój mecz do zera. Rumunia również pokonała Nową Zelandię wynikiem 3:0. Tym samym niedzielne starcie Polska - Rumunia rozstrzygnie, kto wygra grupowe zmagania.

 

W tym samym terminie odbywa się w sumie siedem turniejów, których triumfatorki awansują do decydującej fazy eliminacji, zaplanowanej na kwiecień 2026. Pozostałe 14 zespołów z miejsc drugich i trzecich w tabelach zagra na wiosnę w Grupie I BJKC.

 

W 2024 roku Polki, ze Świątek w składzie, osiągnęły historyczny wynik w Billie Jean King Cup, docierając do półfinału, w którym minimalnie uległy późniejszym triumfatorkom Włoszkom.

mecze zwycięstwa porażki bilans punkty

 

1. Polska - 1, 1, 0, 3:0, 1
2. Rumunia - 1, 1, 0, 3:0, 1
3. Nowa Zelandia 2, 0, 2, 0:6, 0

BS, Polsat Sport, PAP
IGA ŚWIĄTEKPUCHAR BILLIE JEAN KINGTENIS
