Tabele eliminacji MŚ 2026. Wyniki, terminarz. Kto awansował?
Poznaliśmy kolejne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o eliminacje do mistrzostw świata 2026. Sprawdźcie, jak wyglądają tabele, jeśli chodzi o europejskie eliminacje.
Tabele eliminacji MŚ 2026:
16 listopada, niedziela
Grupa D
Ukraina - Islandia 2:0 (0:0)
Azerbejdżan - Francja 1:3 (1:3)
M Z R P bramki pkt
1. Francja 6 5 1 0 16-4 16 - awans
2. Ukraina 6 3 1 2 10-11 10
3. Islandia 6 2 1 3 13-11 7
4. Azerbejdżan 6 0 1 5 3-16 1
Grupa F
Węgry - Irlandia 2:3 (2:1)
Portugalia - Armenia 9:1 (5:1)
1. Portugalia 6 4 1 1 20-7 13 - awans
2. Irlandia 6 3 1 2 9-7 10
3. Węgry 6 2 2 2 11-10 8
4. Armenia 6 1 0 5 3-19 3
Grupa I
Włochy - Norwegia 1:4 (1:0)
Izrael - Mołdawia 4:1 (1:1)
1. Norwegia 8 8 0 0 37-5 24 - awans
2. Włochy 8 6 0 2 21-12 18
3. Izrael 8 4 0 4 19-20 12
4. Estonia 8 1 1 6 8-21 4
5. Mołdawia 8 0 1 7 5-32 1
Grupa K
Serbia - Łotwa 2:1 (0:1)
Albania - Anglia 0:2 (0:0)
1. Anglia 8 8 0 0 22-0 24 - awans
2. Albania 8 4 2 2 7-5 14
3. Serbia 8 4 1 3 9-10 13
4. Łotwa 8 1 2 5 5-15 5
5. Andora 8 0 1 7 3-16 1
15 listopada, sobota
Grupa B
Szwajcaria - Szwecja 4:1 (1:1)
Słowenia - Kosowo 0:2 (0:1)
1. Szwajcaria 5 4 1 0 13-1 13
2. Kosowo 5 3 1 1 5-4 10
3. Słowenia 5 0 3 2 2-7 3
4. Szwecja 5 0 1 4 3-11 1
Grupa C
Dania - Białoruś 2:2 (1:0)
Grecja - Szkocja 3:2 (1:0)
1. Dania 5 3 2 0 14-3 11
2. Szkocja 5 3 1 1 9-5 10
3. Grecja 5 2 0 3 10-12 6
4. Białoruś 5 0 1 4 4-17 0
Grupa E
Turcja - Bułgaria 2:0 (1:0)
Gruzja - Hiszpania 0:4 (0:3)
1. Hiszpania 5 5 0 0 19-0 15
2. Turcja 5 4 0 1 15-10 12
3. Gruzja 5 1 0 4 6-13 3
4. Bułgaria 5 0 0 5 1-18 0
Grupa J
Kazachstan - Belgia 1:1 (1:0)
Liechtenstein - Walia 0:1 (0:0)
1. Belgia 7 4 3 0 22-7 15
2. Macedonia Płn. 7 3 4 0 12-3 13
3. Walia 7 4 1 2 14-10 13
4. Kazachstan 8 2 2 4 9-13 8
5. Liechtenstein 7 0 0 7 0-24 0
Grupa H
Cypr - Austria 0:2 (0:1)
Bośnia i Hercegowina - Rumunia 3:1 (0:1)
1. Austria 7 6 0 1 21-3 18
2. Bośnia i Herc. 7 5 1 1 16-6 16
3. Rumunia 7 3 1 3 12-9 10
4. Cypr 8 2 2 4 11-11 8
5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0
14 listopada, piątek
Grupa A
Luksemburg - Niemcy 0:2 (0:0)
Słowacja - Irlandia Płn. 1:0 (0:0)
1. Niemcy 5 4 0 1 10-3 12
2. Słowacja 5 4 0 1 6-2 12
3. Irlandia Płn. 5 2 0 3 6-6 6
4. Luksemburg 5 0 0 5 1-12 0
Grupa G
Finlandia - Malta 0:1 (0:0)
Polska - Holandia 1:1 (1:0)
1. Holandia 7 5 2 0 23-4 17
2. Polska 7 4 2 1 11-5 14
3. Finlandia 8 3 1 4 8-14 10
4. Malta 7 1 2 4 2-16 5
5. Litwa 7 0 3 4 6-11 3
Grupa L
Gibraltar - Czarnogóra 1:2 (1:2)
Chorwacja - Wyspy Owcze 3:1 (1:1)
1. Chorwacja 7 6 1 0 23-2 19 - awans
2. Czechy 7 4 1 2 12-8 13
3. Wyspy Owcze 8 4 0 4 11-9 12
4. Czarnogóra 7 3 0 4 6-14 9
5. Gibraltar 7 0 0 7 3-22 0
17 listopada, poniedziałek
Grupa A
Irlandia Płn. - Luksemburg (Belfast, 20.45)
Niemcy - Słowacja (Lipsk, 20.45)
Grupa G
Malta - Polska (Ta'Qali, 20.45)
Holandia - Litwa (Amsterdam, 20.45)
Grupa L
Czechy - Gibraltar (Ołomuniec, 20.45)
Czarnogóra - Chorwacja (Podgorica, 20.45)
18 listopada, wtorek
Grupa B
Szwecja - Słowenia (Solna, 20.45)
Kosowo - Szwajcaria (Prisztina, 20.45)
Grupa C
Szkocja - Dania (Glasgow, 20.45)
Białoruś - Grecja (Zalaegerszeg, Węgry, 20.45)
Grupa E
Bułgaria - Gruzja (Sofia, 20.45)
Hiszpania - Turcja (Sewilla, 20.45)
Grupa H
Austria - Bośnia i Hercegowina (Wiedeń, 20.45)
Rumunia - San Marino (Ploeszti, 20.45)
Grupa J
Walia - Macedonia Płn. (Cardiff, 20.45)
Belgia - Liechtenstein (Liege, 20.45)