UFC 322. Wyniki i skróty walk:

Karta główna:

170 lb: Islam Makhachev (28-1) pokonał Jacka Della Maddalenę (18-3) przez jednogłośną decyzję sędziów (50-45, 50-45, 50-45).

125 lb: Valentina Shevchenko (26-4-1) pokonała Zhang Weili (26-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (50-45, 50-45, 50-45).

170 lb: Michael Morales (19-0) pokonał Seana Brady'ego (18-2) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

170 lb: Carlos Prates (23-7) pokonał Leona Edwardsa (22-6) przez nokaut w drugiej rundzie.

155 lb: Benoit Saint-Denis (16-3) pokonał Beneila Dariusha (23-7-1) przez nokaut w pierwszej rundzie.

Karta wstępna:



185 lb: Bo Nickal (8-1) pokonał Rodolfo Vieirę (11-4) przez nokaut w trzeciej rundzie.

185 lb: Gregory Rodrigues (18-6) pokonał Romana Kopylova (14-5) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).

125 lb: Erin Blanchfield (14-2) pokonała Tracy Cortez (12-3) przez poddanie w drugiej rundzie.

135 lb: Ethyn Ewing (9-2) pokonał Malcolma Wellmakera (10-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).

Karta przedwstępna:

185 lb: Kyle Daukaus (17-4) pokonał Geralda Meerschaerta (37-21) przez poddanie w pierwszej rundzie.

145 lb: Pat Sabatini (21-5) pokonał Chepe'a Mariscala (18-7) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

115 lb: Fatima Kline (9-1) pokonała Angelę Hill (18-16) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-26, 29-28).

185 lb: Baisangur Susurkaev (11-0) pokonał Erica McConico (10-4-1) przez nokaut w trzeciej rundzie.

155 lb: Matheus Camilo (10-3) pokonał Viacheslava Borshcheva (8-7-1) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 30-27, 29-28).

AA, Polsat Sport