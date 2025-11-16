Włoch najlepszy w ostatnim wyścigu sezonu

Bezzecchi prowadził od początku do końca niedzielnego wyścigu. Drugie miejsce zajął Raul Fernandez (Trackhouse), a trzecie Fabio Di Giannantonio (VR46 Racing).

Tytuł zapewnił sobie Marc Marquez gromadząc 545 pkt. Drugi był jego młodszy brat Alex (BK8 Gresini) - 467 pkt, a trzeci Bezzecchi - 353 pkt.

Marc Marquez nie startował w niedzielę, gdyż nadal leczy skutki kontuzji prawego obojczyka, jakiej doznał 5 października po zderzeniu z Bezzecchim podczas Grand Prix Indonezji. 32-letni Hiszpan miał wrócić na dwie ostatnie rundy sezonu w Portugalii i Walencji, ale sztab medyczny zdecydował, że jest za wcześnie. Wiadomo także, że Marquez opuści również testy posezonowe w Cheste.

W Moto2 podium było hiszpańskie. Zwyciężył Izan Guevara (Pramac), drugi był Daniel Holgado (Inde Aspar), a trzeci Ivan Ortola (QJMOTOR). Tytuł w tej klasie zapewnił sobie Brazylijczyk Diogo Moreira (Italtrans) - 286 pkt.

W Moto3 najszybszy był Hiszpan Adrian Fernandez (Leopard), który wyprzedził swojego rodaka Alvaro Carpe (KTM) i Japończyka Taiyo Furusato (Honda). Hiszpan Jose Antonio Rueda (KTM) zdobył tytuł z dorobkiem 365 pkt.

BS, PAP