Z kim Polska zagra w barażach? Oto potencjalni rywale! Wśród nich uznane marki

Krystian NatońskiPiłka nożna

W poniedziałek 17 listopada reprezentacja Polski zagra ostatni mecz w ramach tegorocznych eliminacji mistrzostw świata. Wiemy już, że Biało-Czerwonych czeka udział w turnieju barażowym o przepustkę na mundial. Powoli krystalizuje się sytuacja związana z potencjalnymi rywalami.

Piłkarz reprezentacji Polski w czerwonej koszulce z numerem 16 na plecach, w geście frustracji lub niedowierzania.
fot. PAP
Reprezentacja Polski w piłce nożnej niebawem pozna swoich rywali w barażach

Teoretycznie podopieczni Jana Urbana mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale praktycznie jest to niemożliwe, o czym więcej piszemy TUTAJ.

 

Polaków czekają baraże, które zaplanowane zostały na koniec marca przyszłego roku. Wielce prawdopodobne, że trafimy do pierwszego koszyka jako jedna z wyżej rozstawionych drużyn w rankingu FIFA. A to oznacza, że naszym rywalem w półfinale będzie ktoś z ostatniego, czwartego koszyka.

 

Wiemy już, że w nim znajdą się reprezentacje Szwecji, Rumunii oraz Irlandii Północnej. Do tego grona dołączy jeszcze Walia lub Macedonia Północna. O tym zadecydują ostatnie mecze eliminacyjne.

 

ZOBACZ TAKŻE: Iwanow: Zamek na piasku. Urban świętuje, Legia wciąż szuka

 

Spośród wymienionych drużyn należy spodziewać się przeciwnika dla Biało-Czerwonych. Co najmniej trzy z nich - Szwecja, Rumunia i Walia to uznane marki w świecie futbolu, chociaż nie tak mocne jak w dawnych czasach. Z dwoma z nich Polacy mierzyli się już w barażach przy różnych okazjach i były to decydujące o awansie mecze. Tak było w 2022 roku, kiedy za kadencji Czesława Michniewicza pokonaliśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie ekipę "Trzech Koron" i dostaliśmy się na mundial do Kataru. Z kolei dwa lata później pod wodzą Michała Probierza udało się po rzutach karnych pokonać Wyspiarzy na ich terenie i pojechać na Euro.

 

Teraz wygrana z którymś z tych rywali nie będzie oznaczać jeszcze awansu. W potencjalnym finale Polacy zmierzą się z kimś z drugiego lub trzeciego koszyka, a tam widnieją takie zespoły jak Węgry, Czechy, Słowacja, Szkocja, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Z kolei w pierwszym koszyku na pewno znajdą się Włochy i Turcja oraz prawdopodobnie Polska i Ukraina.

 

Podział na koszyki przed losowaniem baraży (stan na 15 listopada):

 

Koszyk I: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska
Koszyk II: Walia, Węgry, Słowacja, Szkocja
Koszyk III: Czechy, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
Koszyk IV: Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna

 

Szesnaście drużyn zostanie podzielonych na cztery grupy według rozstawień w koszykach, a następnie metodą losowania rozegrają między sobą dwa półfinały oraz finał. Triumfatorzy czterech finałów awansują na mundial.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Czy polscy piłkarze zagrają na MŚ 2026?

BARAŻEMISTRZOSTWA ŚWIATAMŚ 2026PIŁKA NOŻNAPOLSKAREPREZENTACJAREPREZENTACJA POLSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bośnia i Hercegowina - Rumunia. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 