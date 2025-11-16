Z kim Polska zagra w barażach? Oto potencjalni rywale! Wśród nich uznane marki

Teoretycznie podopieczni Jana Urbana mają jeszcze szansę na bezpośredni awans, ale praktycznie jest to niemożliwe, o czym więcej piszemy TUTAJ.

Polaków czekają baraże, które zaplanowane zostały na koniec marca przyszłego roku. Wielce prawdopodobne, że trafimy do pierwszego koszyka jako jedna z wyżej rozstawionych drużyn w rankingu FIFA. A to oznacza, że naszym rywalem w półfinale będzie ktoś z ostatniego, czwartego koszyka.

Wiemy już, że w nim znajdą się reprezentacje Szwecji, Rumunii oraz Irlandii Północnej. Do tego grona dołączy jeszcze Walia lub Macedonia Północna. O tym zadecydują ostatnie mecze eliminacyjne.

Spośród wymienionych drużyn należy spodziewać się przeciwnika dla Biało-Czerwonych. Co najmniej trzy z nich - Szwecja, Rumunia i Walia to uznane marki w świecie futbolu, chociaż nie tak mocne jak w dawnych czasach. Z dwoma z nich Polacy mierzyli się już w barażach przy różnych okazjach i były to decydujące o awansie mecze. Tak było w 2022 roku, kiedy za kadencji Czesława Michniewicza pokonaliśmy na Stadionie Śląskim w Chorzowie ekipę "Trzech Koron" i dostaliśmy się na mundial do Kataru. Z kolei dwa lata później pod wodzą Michała Probierza udało się po rzutach karnych pokonać Wyspiarzy na ich terenie i pojechać na Euro.

Teraz wygrana z którymś z tych rywali nie będzie oznaczać jeszcze awansu. W potencjalnym finale Polacy zmierzą się z kimś z drugiego lub trzeciego koszyka, a tam widnieją takie zespoły jak Węgry, Czechy, Słowacja, Szkocja, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo. Z kolei w pierwszym koszyku na pewno znajdą się Włochy i Turcja oraz prawdopodobnie Polska i Ukraina.

Podział na koszyki przed losowaniem baraży (stan na 15 listopada):

Koszyk I: Włochy, Turcja, Ukraina, Polska

Koszyk II: Walia, Węgry, Słowacja, Szkocja

Koszyk III: Czechy, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo

Koszyk IV: Rumunia, Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna

Szesnaście drużyn zostanie podzielonych na cztery grupy według rozstawień w koszykach, a następnie metodą losowania rozegrają między sobą dwa półfinały oraz finał. Triumfatorzy czterech finałów awansują na mundial.

