12 tysięcy kilometrów. Ogień olimpijski już niedługo wyruszy w podróż

Sztafeta obejmie słynne atrakcje turystyczne, takie jak koloseum w Rzymie i Canal Grande w Wenecji, a także zatrzyma się w miastach południowych, takich jak Palermo i Neapol, aby rozbudzić emocje w regionach, gdzie sporty zimowe nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Współgospodarzami igrzysk będzie Mediolan i znana stacja narciarska Cortina d’Ampezzo w Dolomitach. Odbędą się w dniach 6-22 lutego.

- Każdy krok sztafety przez nasze miasta będzie przypominał światu o sile sportu w budowaniu mostów i przełamywaniu barier – powiedział Giovanni Malago, prezes Fundacji Milano Cortina 2026, dodając, że ta podróż złączy wszystkich Włochów.

Sztafeta z pochodnią rozpocznie się 26 listopada, kiedy w starożytnej Olimpii, greckiej kolebce igrzysk, zostanie wzniecony ogień olimpijski. Strona włoska przejmie ogień 4 grudnia w Atenach, a dwa dni później wyruszy on w podróż do Włoch. Na Boże Narodzenie będzie w Neapolu, w Nowy Rok będzie można zobaczyć go w południowym Bari. Do Cortiny dotrze 26 stycznia, dokładnie 70 lat po ceremonii otwarcia zimowych igrzysk w 1956 roku.

Sztafeta będzie startować każdego dnia o godz. 7.30 i kończyć się około 12 godzin później. Jej zakończenie i zapalenie znicza nastąpi w Mediolanie, na stadionie San Siro wieczorem 6 lutego.

