"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Rusza plebiscyt na najlepszego sportowca roku

Plebiscyt "As Sportu" odbywa się już po raz piąty, lecz po raz pierwszy w nowej odsłonie i przy współpracy z redakcją Polsatu Sport. Czytelnicy ponownie będą mogli wskazywać swoich faworytów spośród nominowanych sportowców, a od ich głosów zależy, kto przejdzie do kolejnych etapów rywalizacji.

Z roku na rok plebiscyt "As Sportu" zyskuje na popularności. W czwartej edycji oddano niemalże 700 tysięcy głosów. Wszystko wskazuje na to, że kolejna odsłona przyciągnie jeszcze większą liczbę uczestników.

Ankieta, w której można oddać głos na swoich ulubieńców, znajduje się pod tym linkiem. Głosowanie odbywa się w trybie wielokrotnego wyboru – istnieje możliwość zaznaczenia dowolnej liczby kandydatur, dzięki czemu można wesprzeć najróżniejszych sportowców.

Tegoroczna edycja plebiscytu zakończy się 17 grudnia - dokładnie o godz. 12:00 zwieńczone zostanie ostatnie głosowanie, a Czytelnicy poznają jego wyniki.

