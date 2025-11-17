"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Sprawdź rezultaty tegorocznego plebiscytu

"As Sportu" to plebiscyt organizowany przez redakcję Interii od 2021 roku. W pierwszej edycji zwycięzcą okazał się szachista Jan-Krzysztof Duda, a następnie - aż trzykrotnie – pierwsze miejsce zdobywała tenisistka Iga Świątek.

W bieżącej edycji - której współorganizatorem została tym razem również redakcja Polsatu Sport - do walki o głosy Czytelników stanęło łącznie 38 kandydatur. Poniżej prezentujemy pełną listę nominowanych:

fot. Interia Sport Plebiscyt "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" rozpoczęty

W pierwszym etapie celem Użytkowników jest wyłonienie czołowej szesnastki, która następnie będzie rywalizować ze sobą w trybie pucharowym. Ankieta związana z tym głosowaniem dostępna jest tutaj.

W późniejszym czasie w poniższym tekście znajdą się wyniki poszczególnych faz plebiscytu - aż do wielkiego finału, który zaplanowano na dni 15-17 grudnia.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Czołowi sportowcy otrzymają specjalne statuetki

Po zakończeniu "Asa Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" trzech czołowych sportowców otrzyma pamiątkowe statuetki. Ponadto zostaną przyznane też nagroda dla paralimpijczyka roku (laureat zostanie wybrany przez redakcję Interii Sport) oraz nagroda specjalna redakcji Polsatu Sport - będzie to wyróżnienie dla bohaterów wybranego sportowego wydarzenia 25-lecia w związku z przypadającym na bieżący rok jubileuszem 25-lecia stacji.