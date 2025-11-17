Baraże MŚ 2026. Kiedy gra Polska?

Piłka nożna

Kiedy są baraże MŚ 2026? Kiedy Polska gra w barażach o awans na mistrzostwa świata 2026? To kluczowe pytania, które niezwykle ciekawią polskich kibiców po tym, jak reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i właśnie poprzez baraże powalczy o awans na przyszłoroczne MŚ.

Drużyna piłkarska w czerwonych strojach, z dziećmi, na tle trybun stadionu.
fot. PAP
Baraże MŚ 2026. Kiedy Polska gra w barażach? Baraże mistrzostwa świata 2026

Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie G i tym samym zagra w barażach o awans na MŚ 2026. Najlepsza w fazie grupowej, jeśli chodzi o "polską grupę", była Holandia.

 

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

 

W barażach o MŚ 2026 zagra 12 drużyn z drugich miejsc, jeśli chodzi o grupy eliminacyjne, a także czterej zwycięzcy grup Ligi Narodów 2024/2025, którzy nie wywalczą bezpośredniego awansu w swojej grupie eliminacyjnej.

 

 

Baraże będą rozgrywane w systemie pucharowym - najpierw zostaną rozegrane półfinały, a następnie decydujący finał.

Baraże MŚ 2026. Kiedy gra Polska?

Kiedy są baraże MŚ 2026? Kiedy Polska gra w barażach? Znamy już terminarz, jeśli chodzi o przyszłoroczne baraże.

 

Półfinały zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku.

 

Jeśli Polska wygra swój półfinał i wywalczy awans do finału, decydujący mecz o awans na MŚ podopieczni Jana Urbana rozegrają 31 marca. Wówczas poznamy komplet drużyn, które wywalczyły awans na mundial.

BS, Polsat Sport
Czy polscy piłkarze zagrają na MŚ 2026?

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
