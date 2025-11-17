Reprezentacja Polski zajęła drugie miejsce w grupie G i tym samym zagra w barażach o awans na MŚ 2026. Najlepsza w fazie grupowej, jeśli chodzi o "polską grupę", była Holandia.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

W barażach o MŚ 2026 zagra 12 drużyn z drugich miejsc, jeśli chodzi o grupy eliminacyjne, a także czterej zwycięzcy grup Ligi Narodów 2024/2025, którzy nie wywalczą bezpośredniego awansu w swojej grupie eliminacyjnej.

Baraże będą rozgrywane w systemie pucharowym - najpierw zostaną rozegrane półfinały, a następnie decydujący finał.

Baraże MŚ 2026. Kiedy gra Polska?

Kiedy są baraże MŚ 2026? Kiedy Polska gra w barażach? Znamy już terminarz, jeśli chodzi o przyszłoroczne baraże.

Półfinały zostaną rozegrane 26 marca 2026 roku.

Jeśli Polska wygra swój półfinał i wywalczy awans do finału, decydujący mecz o awans na MŚ podopieczni Jana Urbana rozegrają 31 marca. Wówczas poznamy komplet drużyn, które wywalczyły awans na mundial.

BS, Polsat Sport