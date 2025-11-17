Baraże MŚ 2026. Kiedy losowanie? O której?
Kiedy losowanie baraży MŚ 2026? O której losowanie baraży? Kiedy dowiemy się, z kim w barażach MŚ 2026 zagra Polska? To kluczowe pytania po tym, jak Biało-Czerwoni zakończyli zmagania w fazie grupowej eliminacji MŚ 2026.
- Polska awansowała do baraży o MŚ 2026, zajmując drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
- Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o 13:00 w Zurychu
- Baraże będą rozgrywane w formacie pucharowym - z półfinałami i finałem
Polska zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i o awans na MŚ 2026 powalczy w barażach. Niedługo dowiemy się, z kim podopieczni Jana Urbana zmierzą się w półfinale baraży.
Baraże będą rozgrywane w systemie pucharowym - najpierw zostaną rozegrane półfinały, a następnie decydujące finały.
Zanim jednak Polska zagra półfinałowy mecz w barażach, musi poznać barażowego rywala.
Kiedy losowanie baraży MŚ 2026? Kiedy Polska pozna rywala w barażach? Losowanie baraży mistrzostw świata 2026 odbędzie się w czwartek 20 listopada w szwajcarskim Zurychu. Godzina losowania to 13.00.