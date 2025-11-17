Baraże MŚ 2026. Kiedy losowanie? O której?

Piłka nożna

Kiedy losowanie baraży MŚ 2026? O której losowanie baraży? Kiedy dowiemy się, z kim w barażach MŚ 2026 zagra Polska? To kluczowe pytania po tym, jak Biało-Czerwoni zakończyli zmagania w fazie grupowej eliminacji MŚ 2026.

Trener Jan Urban gratuluje zawodnikom reprezentacji Polski po meczu.
fot. PAP
Baraże MŚ 2026. Kiedy losowanie? O której?
  • Polska awansowała do baraży o MŚ 2026, zajmując drugie miejsce w grupie eliminacyjnej
  • Losowanie baraży odbędzie się 20 listopada o 13:00 w Zurychu
  • Baraże będą rozgrywane w formacie pucharowym - z półfinałami i finałem

Polska zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i o awans na MŚ 2026 powalczy w barażach. Niedługo dowiemy się, z kim podopieczni Jana Urbana zmierzą się w półfinale baraży.

 

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

 

Baraże będą rozgrywane w systemie pucharowym - najpierw zostaną rozegrane półfinały, a następnie decydujące finały.

 

Zanim jednak Polska zagra półfinałowy mecz w barażach, musi poznać barażowego rywala.

Baraże MŚ 2026. Kiedy losowanie? O której?

Kiedy losowanie baraży MŚ 2026? Kiedy Polska pozna rywala w barażach? Losowanie baraży mistrzostw świata 2026 odbędzie się w czwartek 20 listopada w szwajcarskim Zurychu. Godzina losowania to 13.00.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl

Czy polscy piłkarze zagrają na MŚ 2026?

MŚ 2026PIŁKA NOŻNAREPREZENTACJA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dania - Białoruś. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 