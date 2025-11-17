Polska zajęła drugie miejsce w grupie eliminacyjnej i o awans na MŚ 2026 powalczy w barażach. Niedługo dowiemy się, z kim podopieczni Jana Urbana zmierzą się w półfinale baraży.

Eliminacje MŚ 2026: Wyniki i skróty listopadowych spotkań (WIDEO)

Baraże będą rozgrywane w systemie pucharowym - najpierw zostaną rozegrane półfinały, a następnie decydujące finały.

Zanim jednak Polska zagra półfinałowy mecz w barażach, musi poznać barażowego rywala.

Baraże MŚ 2026. Kiedy losowanie? O której?

Kiedy losowanie baraży MŚ 2026? Kiedy Polska pozna rywala w barażach? Losowanie baraży mistrzostw świata 2026 odbędzie się w czwartek 20 listopada w szwajcarskim Zurychu. Godzina losowania to 13.00.

BS, Polsat Sport