Co za wynik! Nowy rekord świata na 500 m (WIDEO)

W zawodach na olimpijskim torze Oval rywalizację na najkrótszym z dystansów, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, rozegrano po raz drugi w trakcie weekendu inaugurującego nowy sezon.

Wśród kobiet triumfowała Femke Kok. Holenderka zanotowała fantastyczny rezultat 36,09, który jest jednocześnie rekordem świata. Poprzedni (36,36) został ustanowiony w 2013 roku i należał do Koreanki Lee Sang-hwa.

Kaja Ziomek-Nogal, która w sobotę była czwarta, tym razem pojechała słabiej. Wynik 37,54 zapewnił jej 18. miejsce. Martyna Baran była ósma (37,26), a tuż za nią sklasyfikowano Andżelikę Wójcik - 37,32. W grupie B Karolina Bosiek uzyskała szósty rezultat - 38,01.

Po dwóch zwycięstwach na 500 m w klasyfikacji prowadzi Kok ze 120 punktami. Najlepsza z Polek Ziomek-Nogal spadła na ósmą pozycję - 66 pkt.

Dzień wcześniej Żurek był drugi, a przy okazji ustanowił rekord kraju (33,90). Przegrał jedynie z wielokrotnym medalistą mistrzostw świata, Amerykaninem Jordanem Stolzem. Tym razem pochodzący z Tomaszowa Mazowieckiego 26-letni zawodnik był szósty - 33,93, a Marek Kania ósmy - 34,01.

W niedzielę najszybciej pobiegł Holender Boo. Jego wynik był tylko o 0,02 s gorszy od rekordu świata Rosjanina Pawła Kuliżnikowa sprzed ponad sześciu lat. Aż dziewięciu zawodników na zakończenie rywalizacji w Salt Lake City ustanowiło rekordy życiowe na 500 m. Wśród nich był Kania. Trzeci z Polaków Piotr Michalski zajął 18. miejsce z czasem 34,54, dzięki czemu zachował prawo startu w elicie. W grupie B Kacper Abratkiewicz był 23. (35,10).

W klasyfikacji generalnej Żurek jest drugi z 92 punktami. O 11 więcej ma na koncie Stolz.

W grupie B w biegu drużynowym Polacy, startujący w składzie: Władimir Semirunnij, Szymon Palka i Marcin Bachanek, przegrali tylko z Niemcami - 3.39,17, a czasem 3.40,52 ustanowili rekord kraju. W elicie najszybciej pojechali Amerykanie - 3.32,49.

W tej samej konkurencji w grupie B Polki, w zestawieniu: Natalia Jabrzyk, Natalia Czerwonka i Zofia Braun, były trzecie - 2.58,41. W elicie triumfowały Japonki - 2.52,13.

W sezonie olimpijskim odbędzie się pięć zawodów Pucharu Świata, które są kwalifikacjami do igrzysk. Kolejne - w następny weekend w kanadyjskim Calgary.

KP, PAP