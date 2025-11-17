Eksperci wystawili oceny za mecz z Maltą. Hajto bezlitosny dla obrońcy

Polacy bez wątpienia zagrali najsłabszy mecz za kadencji Jana Urbana. Momentami Malta dominowała na boisku, czego wyrazem jest liczba celnych strzałów obu zespołów (Malta 8, Polska 4). Na nasze szczęście w końcówce spotkania zwycięstwo Biało-Czerwonym zapewnił Piotr Zieliński.

Noty ekspertów w programie Polsat Futbol Cast musiały być zatem dość słabe. Najniższą od Tomasza Hajty otrzymał Jakub Kiwior, który zdaniem byłego reprezentanta zasłużył na dwójkę. Najlepiej oceniony został Bartłomiej Drągowski (6). Maciej Żurawski całej trójce defensorów dał trójki, a najlepiej, podobnie jak Hajto ocenił naszego bramkarza.

Oceny Tomasza Hajty

Oceny Macieja Żurawskiego

IM, Polsat Sport