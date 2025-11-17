Eksperci wystawili oceny za mecz z Maltą. Hajto bezlitosny dla obrońcy

Mało brakowało, a reprezentacja Polski straciłaby punkty w rywalizacji z Maltą. Ostatecznie Biało-Czerwoni pokonali rywali 3:2 i zwycięstwem zakończyli zmagania grupowe w eliminacjach mistrzostw świata 2026. W Polsat Futbol Cast Eksperci wystawili oceny naszym kadrowiczom za to spotkanie.

Drużyna piłkarska Polski w białych strojach stoi na boisku przed kibicami.
fot. PAP
Piłkarze reprezentacji Polski w meczu z Maltą

Polacy bez wątpienia zagrali najsłabszy mecz za kadencji Jana Urbana. Momentami Malta dominowała na boisku, czego wyrazem jest liczba celnych strzałów obu zespołów (Malta 8, Polska 4). Na nasze szczęście w końcówce spotkania zwycięstwo Biało-Czerwonym zapewnił Piotr Zieliński.

 

Noty ekspertów w programie Polsat Futbol Cast musiały być zatem dość słabe. Najniższą od Tomasza Hajty otrzymał Jakub Kiwior, który zdaniem byłego reprezentanta zasłużył na dwójkę. Najlepiej oceniony został Bartłomiej Drągowski (6). Maciej Żurawski całej trójce defensorów dał trójki, a najlepiej, podobnie jak Hajto ocenił naszego bramkarza.

 

Oceny Tomasza Hajty

 

Ocena Tomasza Hajty za mecz Polski z Maltą

 

Oceny Macieja Żurawskiego

 

Ocena Macieja Żurawskiego za mecz Polski z Maltą
IM, Polsat Sport
