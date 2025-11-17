Eliminacje MŚ 2026. Aktualne tabele grup - 17.11
Za nami kolejne mecze eliminacji przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Zobaczcie, jak obecnie prezentują się tabele grup.
Grupa A
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Niemcy 6 5 0 1 16-3 15 - awans
2. Słowacja 6 4 0 2 6-8 12 - baraże
3. Irlandia Płn. 6 3 0 3 7-6 9
4. Luksemburg 6 0 0 6 1-13 0
Grupa B
1. Szwajcaria 5 4 1 0 13-1 13
2. Kosowo 5 3 1 1 5-4 10
3. Słowenia 5 0 3 2 2-7 3
4. Szwecja 5 0 1 4 3-11 1
Grupa C
1. Dania 5 3 2 0 14-3 11
2. Szkocja 5 3 1 1 9-5 10
3. Grecja 5 2 0 3 10-12 6
4. Białoruś 5 0 1 4 4-17 0
Grupa D
1. Francja 6 5 1 0 16-4 16 - awans
2. Ukraina 6 3 1 2 10-11 10 - baraże
3. Islandia 6 2 1 3 13-11 7
4. Azerbejdżan 6 0 1 5 3-16 1
Grupa E
1. Hiszpania 5 5 0 0 19-0 15
2. Turcja 5 4 0 1 15-10 12
3. Gruzja 5 1 0 4 6-13 3
4. Bułgaria 5 0 0 5 1-18 0
Grupa F
1. Portugalia 6 4 1 1 20-7 13 - awans
2. Irlandia 6 3 1 2 9-7 10 - - baraże
3. Węgry 6 2 2 2 11-10 8
4. Armenia 6 1 0 5 3-19 3
Grupa G
1. Holandia 8 6 2 0 27-4 20 - awans
2. Polska 8 5 2 1 14-7 17 - baraże
3. Finlandia 8 3 1 4 8-14 10
4. Malta 8 1 2 5 4-19 5
5. Litwa 8 0 3 5 6-15 3
Grupa H
1. Austria 7 6 0 1 21-3 18
2. Bośnia i Herc. 7 5 1 1 16-6 16
3. Rumunia 7 3 1 3 12-9 10
4. Cypr 8 2 2 4 11-11 8
5. San Marino 7 0 0 7 1-32 0
Grupa I
1. Norwegia 8 8 0 0 37-5 24 - awans
2. Włochy 8 6 0 2 21-12 18 - - baraże
3. Izrael 8 4 0 4 19-20 12
4. Estonia 8 1 1 6 8-21 4
5. Mołdawia 8 0 1 7 5-32 1
Grupa J
1. Belgia 6 4 2 0 21-6 14
2. Macedonia Płn. 7 3 4 0 12-3 13
3. Walia 6 3 1 2 13-10 10
4. Kazachstan 7 2 1 4 8-12 7
5. Liechtenstein 6 0 0 6 0-23 0
Grupa K
1. Anglia 8 8 0 0 22-0 24 - awans
2. Albania 8 4 2 2 7-5 14 - baraże
3. Serbia 8 4 1 3 9-10 13
4. Łotwa 8 1 2 5 5-15 5
5. Andora 8 0 1 7 3-16 1
Grupa L
1. Chorwacja 8 7 1 0 26-4 22 - awans
2. Czechy 8 5 1 2 18-8 16 - baraże
3. Wyspy Owcze 8 4 0 4 11-9 12
4. Czarnogóra 8 3 0 5 8-17 9
5. Gibraltar 8 0 0 8 3-28 0