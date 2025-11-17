Eliminacje MŚ 2026: Holandia - Litwa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Holandia po siedmiu kolejkach eliminacyjnych ma na koncie siedemnaście punktów i z uwagi na bardzo korzystny bilans bramkowy ich bezpośredni awans jest praktycznie przesądzony. Jedyną drużyną, która zdołała skraść punkty "Oranje", była reprezentacja Polski. Zawodnicy Ronalda Koemana dwukrotnie zremisowali z Biało-Czerwonymi 1:1. Zdecydowanym liderem Holendrów na przestrzeni całych eliminacji był Memphis Depay, który z ośmioma golami na koncie wypada gorzej w tej klasyfikacji jedynie od Erlinga Haalanda.





ZOBACZ TAKŻE: Co za mecz w Warszawie! Kolejna reprezentacja pewna udziału w barażach MŚ



Reprezentacja Litwy wciąż ma teoretyczne szanse na zajęcie przedostatniego miejsca w grupie, jednak by to się udało, muszą pokonać Holendrów, a Malta musi przegrać lub zremisować z Polską. Nasz wschodni sąsiad nie zdołał wygrać meczu w tych eliminacjach. Na ich trzy wywalczone punkty składają się trzy remisy. Litwini dwukrotnie dzielili się punktami z reprezentacją Malty i raz remisowali z Finlandią.

Ostatni mecz obu reprezentacji był niespodziewanie emocjonujący. Faworyzowana Holandia wypuściła dwubramkowe prowadzenie, ale ostatecznie triumfowała w Kownie 3:2.





Transmisja meczu Holandia - Litwa w eliminacjach mistrzostw świata 2026 o 20:35 w Polsacie Sport 1 oraz online na platformie Polsat Box Go.

ST, Polsat Sport