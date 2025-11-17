Eliminacje MŚ 2026: Niemcy - Słowacja. Relacja live i wynik na żywo
Niemcy - Słowacja to jeden z poniedziałkowych meczów w ramach eliminacji mistrzostw świata 2026. Relacja live i wynik na żywo meczu na Polsatsport.pl.
Eliminacje mistrzostw świata 2026 wkraczają w decydującą fazę. Reprezentacjom zostały ostatnie spotkania do rozegrania. Oznacza to, że zbliża się czas rozstrzygnięć.
Wkrótce poznamy zespoły, które wywalczą bezpośredni awans na mundial, te, które będą musiały szukać swojej szansy w barażach, oraz drużyny, dla których marzenia o wyjeździe na mistrzostwa świata zakończą się przedwcześnie.
Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca, a finał zostanie rozegrany 19 lipca. Przyszłoroczne mistrzostwa świata zostaną rozegrane w Kanadzie, Meksyku i USA.
Relacja live i wynik na żywo meczu Niemcy - Słowacja od godz. 20:45 na Polsatsport.pl.