Fatalne wieści. Mistrzyni olimpijska zmarła w wieku 28 lat

Nie żyje Paige Greco. Zaledwie 28-letnia para-kolarka odeszła w wyniku "nagłego problemu medycznego". Australijka to między innymi mistrzyni paraolimpijska z Tokio.

Zapalony znicz na grobie.
fot. PAP
Nie żyje Paige Greco

Paige Greco od najmłodszych lat związana była ze sportem. Trenowała wiele dyscyplin, aż postawiła na kolarstwo. Nie przeszkodził jej w tym fakt, że od urodzenia chorowała na dziecięce porażenie mózgowe.

 

Australijka największe sukcesy odniosła na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. Sięgnęła wtedy przede wszystkim po złoty medal w wyścigu na 3000 metrów w kategorii C1-3, a także dwa brązowe krążki, które wywalczyła w wyścigu szosowym i jeździe indywidualnej na czas.

 

Teraz przykre wieści przekazała rodzina Greco. 28-latka zmarła 16 listopada w swoim domu w Adelajdzie. Nie podano konkretnej przyczyny śmierci Australijki. Mowa jedynie o "nagłym problemie medycznym".

