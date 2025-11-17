Fatalne wieści. Mistrzyni olimpijska zmarła w wieku 28 lat

Paige Greco od najmłodszych lat związana była ze sportem. Trenowała wiele dyscyplin, aż postawiła na kolarstwo. Nie przeszkodził jej w tym fakt, że od urodzenia chorowała na dziecięce porażenie mózgowe.

Australijka największe sukcesy odniosła na igrzyskach paraolimpijskich w Tokio. Sięgnęła wtedy przede wszystkim po złoty medal w wyścigu na 3000 metrów w kategorii C1-3, a także dwa brązowe krążki, które wywalczyła w wyścigu szosowym i jeździe indywidualnej na czas.

Teraz przykre wieści przekazała rodzina Greco. 28-latka zmarła 16 listopada w swoim domu w Adelajdzie. Nie podano konkretnej przyczyny śmierci Australijki. Mowa jedynie o "nagłym problemie medycznym".