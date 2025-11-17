Za nami zawody w Lake Placid. Polka w pierwszej dziesiątce

23-letnia Kurakowa (MKS Axel Toruń) z notą 56,05 pkt zajmowała 11. pozycję po programie krótkim, a w dowolnym - ocenionym na 107,72 - uplasowała się na 10. miejscu w stawce 12 łyżwiarek. Łączna nota 163,77 pkt wystarczyła do 10. lokaty.





20-letnia Liu lepszym programem dowolnym wyprzedziła prowadzącą na półmetku rywalizacji Rinkę Watanabe. Amerykanka osiągnęła wynik 214,27, a Japonka - 210,96. Trzecia była Gruzinka Anastazja Gubanowa - 204,69.

Pomimo pierwszego w Grand Prix ISU zwycięstwa Liu przyznała, że nie była zadowolona ze swoich skoków i z zaskoczeniem przyjęła decyzję sędziów, że to ona wygrała.

- Nie podobał mi się mój występ, skoki nie wydawały mi się zbyt dobre - zaznaczyła Liu, który pierwszy tytuł mistrzyni USA wywalczyła w wieku 13 lat. W 2022 roku zakończyła karierę, a przed rokiem wróciła na taflę. W marcu w Bostonie została mistrzynią świata i będzie wśród głównych kandydatek do olimpijskiego złota w przyszłorocznych igrzyskach we Włoszech.

Kolejne zawody Grand Prix ISU odbędą się w najbliższy weekend w Helsinkach. W konkurencji par sportowych awizowany jest występ polskiego duetu Julia Szczecinina - Michał Woźniak (UKŁ Spin Katowice).

ST, PAP