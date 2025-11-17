Holandia postawiła kropkę nad i! Jest awans na MŚ

Holendrzy do spotkania ostatniej kolejki eliminacji mistrzostw świata z Litwą przystępowali w jednym celu. Mowa o przypieczętowaniu bezpośredniego awansu na przyszłoroczny mundial. Przepustkę na turniej w Ameryce Północnej dawał im każdy inny wynik niż przegrana.

ZOBACZ TAKŻE: Trwa mecz Polski i nagle się wydarzyło. Fatalne wieści przed barażami

Od początku to właśnie "Oranje" przeważali na Johan Cruijff Arena w Amsterdamie. Efektem tego w 16. minucie była bramka Tijjaniego Reijndersa. Kapitalnie w tej sytuacji zachował się Frenkie de Jong, który przechwycił piłkę i z pierwszej wypuścił pomocnika Milanu sam na sam. Ten pewnie pokonał Edvinasa Gertmonasa.

Po dwóch kwadransach Reijnders mógł mieć na swoim koncie dublet. Pomocnik trafił jednak w słupek po imponującym strzale z "fałsza" sprzed pola karnego, a rezultat do przerwy nie zmienił się.

W 55. minucie piłkę ręką w "16" zagrał Artemijus Tutyskinas. Sytuację na VAR-ze sprawdzał sędzia spotkania Portugalczyk Luis Godinho, który ostatecznie wskazał na "wapno". Z 11. metra bezbłędny był Cody Gakpo, który podwyższył tym samym prowadzenie Holandii na 2:0.

Podopieczni Ronalda Koemana natychmiast poszli za ciosem. 120 sekund później Gakpo podał do Xaviego Simonsa, a ten umieścił futbolówkę pod poprzeczką i było już 3:0.

Koncert "Pomarańczowych" trwał. Od połowy boiska w pojedynkę zabójczą kontrę przeprowadził Donyell Malen, który cały rajd zakończył imponującym strzałem "pod ladę".

Przez następne pół godziny wynik rywalizacji nie uległ zmianie. Dzięki temu triumfowi Holendrzy postawili kropkę nad i. Na mundial pojadą bez konieczności gry w barażach. W tych wystąpi natomiast reprezentacja Polski.

Holandia - Litwa 4:0 (1:0)

Bramki: Tijjani Reijnders 16, Cody Gakpo 58 (rzut karny), Xavi Simons 60, Donyell Malen 62.



Holandia: Bart Verbruggen - Nathan Ake, Virgil van Dijk, Matthijs De Ligt, Jurrien Timber (63. Lutsharel Geertruida) - Frenkie de Jong (63. Quinten Timber), Xavi Simons (78. Luciano Valente), Tijjani Reijnders - Cody Gakpo (79. Noa Lang), Memphis Depay (63. Emmanuel Emegha), Donyell Malen. Trener: Ronald Koeman.

Litwa: Edvinas Gertmonas - Vilius Armalas, Pijus Sirvys (46. Markas Beneta), Edgaras Utkus, Artemijus Tutyskinas, Justas Lasickas (84. Klaudijus Upstas) - Modestas Vorobjovas, Gvidas Gineitis, Gratas Sirgedas (46. Paulius Golubickas) - Tomas Kalinauskas (81. Motiejus Burba), Fedor Cernych (59. Gytis Paulauskas). Trener: Edgaras Jankauskas.



Żółte kartki: Pijus Sirvys, Gytis Paulauskas.

Sędzia: Luis Godinho (Portugalia).

Skrót meczu Holandia - Litwa w załączonym materiale wideo: