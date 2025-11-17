Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie. Transmisja TV i stream online

Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie to grana awansem potyczka 11. kolejki PlusLigi. Oba zespoły zgromadziły dotąd po 15 punktów i plasują się na szczycie tabeli, jednak mają na swoim koncie kolejno o jeden i dwa mecze więcej niż trzecia Asseco Resovia Rzeszów, która ma 13 "oczek".

Olsztynianie na inaugurację po zaciętym, pięciosetowym spotkaniu odnieśli porażkę z JSW Jastrzębskim Węglem, lecz od tamtej pory notują serię pięciu wiktorii z rzędu.

Zawiercianie również pięciokrotnie schodzili z parkietu zwycięscy, ale zanotowali przy tym dwie przegrane - ostatnio wypuszczając prowadzenie 2:0 z Resovią.

W zeszłym sezonie ekipy AZS-u i Warty mierzyły się dwa razy. W obu przypadkach lepsi wynikiem 3:1 byli "Jurajscy Rycerze".

Transmisja spotkania Indykpol AZS Olsztyn - Aluron CMC Warta Zawiercie we wtorek w Polsacie Sport 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.