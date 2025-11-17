InPost ChKS Chełm - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Transmisja TV i stream online

Julian CieślakSiatkówka

InPost ChKS Chełm - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to starcie w ramach zaległej piątej kolejki PlusLigi. Kto je wygra? Gdzie obejrzeć mecz InPost ChKS Chełm - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa? Transmisja spotkania InPost ChKS Chełm - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go.

Dwóch siatkarzy podczas meczu siatkówki, jeden z nich w niebieskiej koszulce z numerem 11, drugi w białej koszulce.
fot. PAP
InPost ChKS Chełm - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to potyczka w ramach zaległej piątej kolejki PlusLigi. W tabeli oba zespoły zajmują miejsce w jej dolnej części. Gospodarze - z dorobkiem dwóch punktów - plasują się na 12. miejscu, a goście - z jednym "oczkiem" więcej - są tuż przed nimi.

 

Zarówno Chełm, jak i Częstochowa dotychczas tylko raz kończyli swoje spotkania w roli zwycięzców. ChKS pokonał 3:2 Cuprum Stilon Gorzów, natomiast Politechnika - również w tie-breaku - okazała się lepsza Ślepska Malow Suwałki. Poza tym, obie ekipy mają na swoim koncie po cztery porażki.

 

Gwiazd na parkiecie jednak nie zabraknie, szczególnie po stronie przyjezdnych. Częstochowa pozyskała przed sezonem argentyńskiego rozgrywającego Luciano De Cecco, w jej szeregach występują także czeski atakujący Patrik Indra, który błyszczał na tegorocznych mistrzostwach świata, a także środkowy reprezentacji Polski Jakub Nowak.

 

Dla ChKS-u i Politechniki to pierwsza oficjalna bezpośrednia potyczka w historii.

 

Transmisja spotkania InPost ChKS Chełm - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa we wtorek w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

