Kajetanowicz apeluje o trzeźwość za kierownicą

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających to w Polsce wciąż poważny problem. Pomimo nieznacznie lepszych statystyk w porównaniu z ubiegłym rokiem, w którym zatrzymano ponad 92 tysiące nietrzeźwych kierujących, liczby podawane przez policję wciąż zatrważają. Problem narasta zwłaszcza podczas świąt, które stwarzają okazje do rodzinnych spotkań. W trakcie niedawnego weekendu Wszystkich Świętych policja przeprowadziła ponad 50 tysięcy interwencji, zatrzymując 845 nietrzeźwych kierowców. Ta niechlubna statystyka oznacza, że co sześćdziesiąty kierujący był potencjalnym zabójcą.

Kajetanowicz, który od lat powtarza, że prawo jazdy jest rodzajem pozwolenia na broń, ubolewa, że kampanie takie jak "Prowadzę, jestem trzeźwy" są w Polsce wciąż potrzebne. Choć wsiadanie za kółko wyłącznie w stanie trzeźwości jest dla kierowców świadomych zagrożeń i konsekwencji oczywiste, okazuje się, że skrajnie nieodpowiedzialnych osób nie brakuje. Stwarzają one śmiertelne niebezpieczeństwo, są sprawcami wypadków, w tym tych najtragiczniejszych w skutkach.

Twórcy tegorocznej odsłony kampanii zwracają uwagę na problem trzeźwości nie tylko wśród kierujących samochodami. W ubiegłym roku co trzeci wypadek z udziałem nietrzeźwego spowodowała osoba prowadząca inny pojazd, m.in. hulajnogę czy rower. Do apelu o trzeźwość, oprócz Kajetanowicza, włączyły się również inne osoby ze świata motorsportu oraz aktorzy i celebryci.

– Od wielu lat angażuję się w kampanię "Prowadzę, jestem trzeźwy", ponieważ wpajanie tak oczywistej kwestii jak trzeźwość za kółkiem jest niestety wciąż potrzebne. W tegorocznej akcji podkreślamy, że każda tragedia zaczyna się od jednej złej decyzji. Wybierz mądrze, żyj i daj żyć innym – chciałbym, aby to przesłanie docierało jak najdalej i jak najmocniej – powiedział Kajetan Kajetanowicz, najbardziej utytułowany kierowca rajdowy w Polsce.

Kajetanowicz przygotowuje się obecnie do ostatniej rundy tegorocznego sezonu WRC, która rozegrana zostanie w Arabii Saudyjskiej w dniach 26-29 listopada.

